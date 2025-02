Tutela del territorio e strategie di sviluppo e promozione turistica al centro dell'incontro di coprogettazione di "Sentieri del Benessere" che si è tenuto a Nova Siri alla presenza del sindaco Antonio Mele, del coprogettista Antonio Candela, e dei partner locali. Il meeting, che si è tenuto negli spazi del palazzo comunale, segna un importante avanzamento nel percorso di attuazione del progetto, rafforzando il coinvolgimento della comunità e delle realtà locali.



«Con il progetto Sentieri del Benessere - ha dichiarato il sindaco di Nova Siri, Antonio Mele - vogliamo valorizzare due luoghi simbolo di Nova Siri paese: Palazzo Costa e le Vasche di Sant'Alessio. Il nostro obiettivo - ha aggiunto Mele - è migliorare la fruibilità del territorio e, soprattutto, destagionalizzare il turismo, un impegno che ci siamo posti fin dal nostro insediamento. Abbiamo voluto incontrare i partner locali che ci affiancheranno in questo percorso, perché riteniamo fondamentale un lavoro di squadra per rendere Nova Siri ancora più accessibile e fruibile in modo innovativo. Vogliamo realizzare un itinerario che segua la risalita delle acque e, con essa, anche quella dei turisti: chi sceglie le nostre spiagge e i nostri villaggi turistici durante la stagione estiva potrà essere coinvolto nella scoperta dell'entroterra, delle colline e del nostro straordinario patrimonio archeologico. Ma il nostro obiettivo va oltre i confini comunali: vogliamo creare un sistema integrato con tutti i comuni partner del progetto, affinché anche le aree interne possano beneficiare della costa e viceversa. Questo approccio sinergico rappresenta una strategia vincente per la crescita e lo sviluppo dell’intero territorio. Il nostro impegno - ha concluso - è realizzare Sentieri del Benessere nel miglior modo possibile e dare continuità a questa visione. Confidiamo nel supporto della Regione Basilicata, che auspichiamo possa investire ulteriori risorse per rendere sempre più concreto questo modello di turismo sostenibile e di fruibilità diffusa del nostro patrimonio naturale e culturale».



L'incontro di Nova Siri, così come i precedenti negli altri comuni del progetto, ha confermato il ruolo centrale di questi players nella messa a terra delle iniziative volte a promuovere la valorizzazione del territorio, la cultura e il benessere.



"Sentieri del Benessere" è un progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. L’iniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio. Il progetto prevede il recupero di edifici storici, eventi culturali e il miglioramento delle infrastrutture turistiche, con un focus sulla sostenibilità ambientale e sulle tradizioni locali, per arricchire l’offerta culturale e turistica a beneficio di residenti e visitatori.