La slittovia delle Dolomiti Lucane, iniziativa compiuta in co-marketing con Apt e Regione Basilicata, ha ricevuto grande attenzione da parte dei giornalisti e dei visitatori presenti alla Borsa internazionale del turismo. Tanti si sono messi in fila per ammirare in anteprima il prototipo del ‘bob’ e per vivere, attraverso l’ausilio di un visore e di speciali sensori, l’esperienza avventurosa del viaggio dalla montagna a Castelmezzano, tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ e ‘Bandiera Arancione del Touring’.







Nell’incontro moderato dalla giornalista Isa Grassano, a cui hanno preso parte il direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, il presidente dell’Associazione Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, e l’amministratore unico della società Volo dell’Angelo, Donatello Caivano, il primo cittadino di Castelmezzano Nicola Valluzzi ha parlato del nuovo progetto che verrà inaugurato il prossimo 25 aprile.







“Con il Volo dell’Angelo – ha detto Valluzzi – abbiamo dimostrato che Castelmezzano e le Dolomiti Lucane possono essere un riferimento esclusivo per il turismo esperienziale. Con la Slittovia rafforziamo questa identità, offrendo un’altra attrazione emozionante adatta a tutte le età, in grado di ampliare la stagione turistica a tutto l’anno e non solo in estate. È un segnale forte per il riscatto delle aree interne, la valorizzazione della montagna meridionale e l’occasione di creare nuove opportunità economiche. La Slittovia – ha aggiunto – rappresenterà un’opportunità concreta per nuovi posti di lavoro direttamente collegati all’impianto, oltre ai ventidue posti già creati per il Volo dell’Angelo che saranno riconfermati, unitamente a un ulteriore incremento delle attività ricettive e commerciali locali. Insomma, un territorio che investe nel proprio futuro, che crede nelle sue potenzialità”.







Il progetto si inserisce in una strategia di sviluppo turistico sostenibile e consentirà ai visitatori di vivere, a bordo di ‘bob’ a una velocità controllata che potrà raggiungere i 40 km/h, un’esperienza unica tra curve vertiginose e paesaggi incantevoli del Parco di Gallipoli Cognato, con un percorso di 1.180 metri che attraversa gallerie e ponti panoramici.







Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli. “Non poteva esserci contesto migliore – ha sottolineato il dg – per comunicare all’Italia e al mondo la nascita di questa nuova attrazione turistica. Castelmezzano rappresenta un esempio internazionale di valorizzazione delle risorse naturali del territorio di cui dobbiamo essere fieri. Continueremo a investire tutte le nostre energie per potenziare sempre più questo modello vincente e valorizzarlo nell’ambito della più ampia pianificazione turistica regionale”.