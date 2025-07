Nasce dall’incontro tra due tradizioni musicali lontane, ma sorprendentemente affini, “Flamenko”, il nuovo brano originale scritto da Rocco Amendolara (RockAM) ed Egle De Pietro, composto insieme a Simone Cavallo, Loris Santorsola e Ruben Covelli.



Prodotto e registrato presso il Frequenza Studio da Loris Santorsola, con la regia e il montaggio del videoclip curati da Luca Prete, “Flamenko” è un viaggio sonoro che unisce il folk lucano al flamenco spagnolo. Una fusione di ritmi e strumenti che racconta un’identità mediterranea condivisa.



La “K” nel titolo non è una scelta stilistica casuale: simboleggia il legame con il folk del Sud Italia, in particolare con la Basilicata, terra natale degli autori. Strumenti tipici come fisarmonica e tamburello dialogano con chitarra, nacchere, tromba e armonie dal sapore iberico, costruendo un equilibrio tra radici e contaminazione.



Il videoclip, girato in parte presso il Teatro Agorà di Senise, è impreziosito dalla performance di tre ballerine — Miriana Conte, Katrin La Rocca e Rebeca Merchez — che, vestite con abiti tradizionali del flamenco, interpretano con grazia e intensità le coreografie ispirate alla cultura andalusa.



Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione di realtà e persone del territorio. Un ringraziamento speciale va alle Parrocchie di Senise, all’Hotel San Giorgio di Matera, al Comune di San Giorgio Lucano, a Maddalena Ambrosino per le foto di backstage e a tutte le comparse e collaboratori che con passione hanno reso possibile questo ponte artistico tra Sud Italia e Spagna.