Presentato il ricco programma del VivaVerdi 2025 14/07/2025 Ben quaranta appuntamenti multiculturali in cartellone con spettacoli dal teatro in musica a quello

contemporaneo, concerti di musica classica e moderna, talk e momenti divulgativi e di ascolto guidato,

spettacoli itineranti nelle periferie urbane, collaborazioni prestigiose, masterclasses, laboratori e residenze

artistiche. Il cartellone VIVAVERDI MULTIKULTI anche per la sua edizione 2025 si propone come contenitore di

eccellenza di eventi che da luglio fino a dicembre, e con il coinvolgimento di oltre cinquanta artisti affermati e

giovani promesse, offriranno al pubblico sempre in crescita della storica rassegna un ricco e variegato

programma di appuntamenti.

La storica manifestazione ritorna quale fiore all’occhiello delle attività dell’associazione che l’ha ideata

e organizzata da ventinove anni da ARTERÌA, il sodalizio di arte e cultura di Matera nonché Ente del Terzo

Settore attivo dal 1990 e fondato, costituito e sostenuto da artisti di tutti i settori dell’arte.

Come ogni edizione, anche il festival VIVAVERDI MULTIKULTI 2025 ha un tema che fa da filo conduttore

della rassegna, una delle maggiori e più longeve tra quelle che si svolgono in Basilicata. Quest’anno è

INTERSECAZIONI, un concetto nel quale si ricomprendono tutti i momenti di alto livello artistico e culturale della

attenta programmazione che si propone altresì come un cantiere di cultura e spettacolo dal vivo.

«INTERSECAZIONI rimanda al rapporto tra giovani e anziani, tra Dio, uomo e natura, tra sublime e finitezza,

microcosmo e macrocosmo, antico e nuovo, futuro e passato. È un progetto in cui gli opposti si incontrano e

si intrecciano attraverso processi dialettici che toccano anche l’assetto politico, sociologico e generazionale

della città di Matera. INTERSECAZIONI è un processo di acculturazione reciproca nel senso antropologico del

termine: Matera oggi è un crocevia di etnie, meta turistica internazionale e mosaico di progettualità ormai

all’avanguardia. INTERSECAZIONI tra la staticità della pietra ed il fluire di immagini, cose, eventi, persone,

progetti, proiezioni, visioni e sogni. Quei sogni che risuonano nelle stanze e nei luoghi delle dimore storiche

del festival, facendosi portavoce di nuove suggestioni e provocazioni artistiche». Così Loredana Paolicelli,

pianista e compositrice, nonché direttrice artistica del cartellone VIVAVERDI MULTIKULTI, spiega il concetto

chiave che accompagnerà la edizione 2025 del contenitore di eventi culturali ideato e realizzato

dall’Associazione ARTERÌA.

DICHIARAZIONI DI LOREDANA PAOLICELLI, DIRETTRICE ARTISTICA DEL VIVAVERDI MULTIKULTI:

«Quest'anno il Festival per alcuni versi riguarda il concetto di intersecazioni, cioè di unioni, di

condivisioni nel senso di scambio di esperienze, di comunione di intenti, di scambi culturali come quelli che

anticipano le iniziative dell’Anno del Dialogo e del Mediterraneo che si svolgeranno a Matera nel 2026.

Dal punto di vista artistico e della produzione, le intersecazioni potranno concretizzarsi in alcune

produzioni importanti come, ad esempio, quella che dal 13 al 19 settembre si svolgerà con una residenza

artistica intitolata “Contemporanea Opera Mediterraneo”. Sarà una prima esperienza italiana in cui diversi

compositori e artisti, con un bagaglio di esperienze diverse, cioè dal compositore di musica classica a quello

di elettronica o di jazz, l’artista visivo, piuttosto che lo storyteller e così via, si confronteranno e daranno vita

a un’opera dove si fonderanno le loro personali esperienze e conoscenze artistiche.

La composizione che verrà creata potrebbe anche durare oltre i tempi canonici di un concerto,

dunque diverse ore e, pertanto, diventare così un’installazione compositiva da fruire negli ambienti della

Fondazione Le Monacelle, che ospiterà la residenza artistica. I tanti artisti coinvolti, sono soprattutto under

40, e sono stati scelti nell’ambito del Mezzogiorno così che l’opera che andrà a realizzarsi sia già un segnale

molto forte di quello che sarà il concetto di Mediterraneo per Arterìa.

In tal senso, oltre questo progetto, il VivaVerdi ospiterà ancora artisti che a novembre, per la sezione

“Multikulti” del festival, presenteranno i loro lavori di musica etno folk o etno pop o “racconteranno” storie.

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) ci sarà il

progetto di teatro musicale con “Pietrevive del Salento” che si intitola “Ritratti di Donne”.

Altri appuntamenti sono concerti che spaziano dalla musica classica al tango argentino, come la

prima esecuzione a Matera dell’opera “Summit-Reunion Cumbre” di Astor Piazzolla e Gerry Mulligan (5

settembre), omaggio ai due artisti a cura del musicista lucano Vito Soranno che suonerà il sax baritono e

impersonerà la figura di Mulligan, con in scena anche Antonio Ippolito, bandoneonista e pianista che terrà,

tra l’altro, anche una masterclass.

Nel cartellone va segnalata la presenza di un duo d’eccezione, che io chiamerei duo di espressione

totale della musica jazz italiana, con la pianista Rita Marcotulli e il fisarmonicista Vince Abbracciante ai quali

ho chiesto di formare un duo per l’occasione del concerto del 31 ottobre. Nei giorni precedenti all’esibizione

terranno una masterclass in chiave jazz di pianoforte e fisarmonica.

Anche per l’edizione 2025 del VivaVerdi continuano le collaborazioni con altre istituzioni come

l’Accademia Musicale “Arturo Toscanini”, oppure con la Rete International Music Project di Faragli o, ancora,

le presenze nel mese di dicembre di concerti e masterclass di artisti di livello e caratura internazionale quali i

sassofonisti Federico Mondelci e Vito Soranno e poi il pianista Alessandro Deljavan e il violinista Alessandro

Moccia: questi ultimi due, inoltre, si esibiranno insieme nel concerto che concluderà questa edizione del

festival (19 dicembre).

I progetti Under 35, invece, sono quelli che ho selezionato ascoltando tutte le produzioni finali per le

sessioni di tesi presentate al Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera nell’anno accademico 2024

2025: nel festival questi giovani artisti si esibiranno per la sezione “Ascoltami Bene” riproporranno i loro

lavori davanti al pubblico.

Altra chicca di quest’anno è la costituzione del “Quartetto Ciak”, un ensemble cameristico in cui io, in

veste di pianista, con tre musicisti under 35 del Nord Italia proponiamo il progetto “Soundtracks”, una

collaborazione tra le associazioni “Remind Cultura dei Mari” e “Musica Bene Comune” con Arteria. Saranno

eseguite per la prima volta dal vivo temi da colonne sonore di film degli ultimi anni mentre lo stesso

“Quartetto Ciak”, che dal 10 luglio al 4 dicembre sarà in tour in Italia e all’estero, inaugurerà il “Matera Film

Festival” (8 novembre) alla presenza del regista Peter Greenaway, del quale saranno proposte le musiche

del suo ultimo film realizzate da Fabio Massimo Capogrosso.

Particolare attenzione, infine, va alle Masterclass della Sezione Educational, attività di formazione

curate direttamente da Arterìa che vedranno protagonisti Vincenzo Failla - tecnica dell’attore (date autunnali

da definirsi); Antonio Ippolito - bandoneon e tango (6/7 settembre); la residenza compositiva sull’Opera

Contemporanea Mediterraneo (13/19 settembre); Rita Marcotulli e Vince Abbracciante - improvvisazione

piano jazz e fisarmonica (29/31 ottobre); clinics di Fabio Capogrosso e Luca D’Alberto – colonne sonore (7/9

novembre); Federico Mondelci e Vito Soranno - sassofono e musica d’insieme (6/8 dicembre); Alessandro

Deljavan - pianoforte e musica da camera (13/19); Alessandro Moccia - violino e musica da camera (13/19

dicembre)».

IL PROGRAMMA

LUGLIO / Teatro in musica (Fondazione Le Monacelle):

martedì 15 luglio (2 spettacoli) / ore 21 e 22:30 / Signor Buio con Simone Castano e Anna Onorati; musiche

Mirko Macina e Anna Onorati; regia Giovanna Staffieri.

mercoledì 16 e giovedì 17 luglio / ore 20:30 / Remind I Fiori Di Papavero monologo e regia di Angela De

Gaetano su testi di Dario Carmentano e Grazia Lascaro; musiche Loredana Paolicelli; costumi Stefano

Cavalleri.

sabato 19 e domenica 20 luglio / ore 20:30 / Bos Lassus: E Mo’? su testi di Dario Carmentano e Grazia

Lascaro; regia di Joe Deer con Nando Irene, Simone Castano, Milena Orlandi, Giovanna Staffieri, Anna

Onorati, Anna Rosa Matera; musiche di Loredana Paolicelli e Vito Soranno; arrangiamenti Gianluigi Borrelli

e Salvo Nigro; costumi Stefano Cavalleri; luci Joe Deer e Carlo Iuorno.

lunedì 21 luglio / ore 20:30 / Sembra Amleto di e con Francesco Zaccaro - IAC Produzioni; regia Ivano

Picciallo.

SETTEMBRE / Concerti e Residenze (Fondazione Le Monacelle):

venerdì 5 settembre / ore 20:30 / SUMMIT - Omaggio a Piazzolla / Mulligan con Vito Soranno sax baritono,

Antonio Ippolito bandoneón, Loredana Paolicelli pianoforte, Antonio Carmentano contrabbasso.

venerdì 12 settembre / ore 20:30 / Hopper Piano Trio con Federico Piccotti violino, Gianluca Montaruli

violoncello, Alberto Dalgo pianoforte.

dal 13 al 19 settembre con performance finale / ore 20.30 / Contemporanea Opera Mediterraneo - Progetto

Under 35: residenza di compositori e artisti.

sabato 27 settembre / ore 20:30 / Voyage - Trio Murr - Progetto Under 35 Ascoltami Bene: Luca Tonolli

clarinetto, Emanuele Rigamonti violoncello, Andrea Di Cecca pianoforte. Musiche di Brahms, Rota, Sollima.

domenica 28 settembre / ore 20:30 / Risonanze contemporanee - Progetto Under 35 Ascoltami Bene: Elisa

Calabrese flauto, Gianfranco Pinto clarinetto, Marianna Di Ruvo sax, Pasquale Tamborrino percussioni,

Chiara Lacertosa pianoforte, Anna Di Battista violino, Marcello Forte violoncello, Antonio Chiarello voce

recitante. Musiche di Capogrosso, Rotili, Procaccini, Fitkin, Vasks.

OTTOBRE (Fondazione Le Monacelle):

venerdì 3 ottobre / ore 20:30 / Napoli Emigrata: Antonella De Vinco pianoforte, Caterina D’Amore flauto.

Spettacolo in collaborazione con Accademia Internazionale Musicale “Arturo Toscanini”.

sabato 4 ottobre / ore 20:30 / Hindemith / Ewazen - Duodada Progetto Under 35 Ascoltami Bene con Vito

Catale tromba e Asia Antonella Paradiso pianoforte.

sabato 11 ottobre / ore 20:30 / Pianotime / Duo pianistico con Andrea Sequestro e Alessandro Licchetta,

pianoforte a quattro mani. Musiche di Ravel, Brahms, Gershwin, Smetana.

venerdì 17 ottobre / ore 20:30 / Interpretazioni / Duo violino e pianoforte: con Mario Di Marzio violino e

Vincenzo De Filpo pianoforte. Musiche di Brahms.

venerdì 24 ottobre / ore 20:30 / Pianotime / Fantasie di Ferdinand Ries: recital pianistico con Gianluca

Faragli. Spettacolo realizzato in rete con International Music Project.

sabato 25 ottobre / ore 20:30 / Pianotime / Le quattro stagioni piano recital: recital pianistico con Scipione

Sangiovanni. Musiche di Vivaldi e Sangiovanni.

venerdì 31 ottobre / ore 20:30 / Evento Multikulti: Rita Marcotulli jazz piano featuring Vince Abbracciante

accordéon.

NOVEMBRE (Palazzo Bernardini)

sabato 8 novembre / ore 20:30 / Teatro Guerrieri / Soundtracks - Quartetto Ciak / Apertura Matera Film

Festival 2025: Valeria Vecerina violino, Sara Fazio viola, Emanuele Rigamonti violoncello, Loredana

Paolicelli pianoforte. Musiche di Elfmann, Paolicelli, Capogrosso, Piccioni, Cerrato, Gozzini, Sollima,

D’Alberto e Farri. Orchestrazioni di Borrelli e Rigamonti.

sabato 15 novembre / ore 20:30 / La corona delle Napolitane a 3 voci con Le Vaghe Ninfe - Ensemble

Barocco Filologico. Musiche di Mazzone.

domenica 16 novembre / ore 20:30 / Da Bach a Berio - Progetto Under 35: Ensemble Barocco diretto da G.

Borrelli. Musiche di Vivaldi, Haendel, Bach, Berio.

venerdì 21 novembre / ore 20:30 / Evento multikulti mysticos - Arenaria: Musiche di M. Crispi - Produzioni

Formedonda.

venerdì 28 novembre / ore 20:30 / Teatro in musica / Ritratti di donne - Pietrevive del Salento di Tonino

Papadia.

DICEMBRE (Fondazione Le Monacelle)

venerdì 5 dicembre / ore 20:30 / Il clarinetto al cinema - Ascoltami bene: di e con Antonio Chiarello,

clarinetto; Claudia Minieri, pianoforte. Musiche di Mozart, Strawinsky, Shaw, Reade, Ortolani, Kilar, Williams,

Bilk, Marianelli, Morricone.

venerdì 12 dicembre / ore 20:30 / La medicina orientale e occidentale - Ascoltami bene: recital di chitarra

classica con Navid Zandaveh; relatore dott. Nunzio Longo. Musiche di Albeniz, Tarrega, Rodrigo, Zandaveh.

giovedì 18 dicembre (luogo e orario da definire) / Concerto classico nei Borghi con gli studenti delle

masterclass violino e pianoforte.

venerdì 19 dicembre / ore 20:30 / Evento Interpretazioni - Recital di violino e pianoforte con Alessandro

Moccia, violino, e Alessandro Deljavan, pianoforte.

INOLTRE:

VIVAVERDI EDUCATIONAL MASTERCLASSES / LAB / RESIDENZE (FONDAZIONE LE MONACELLE):

10/13 luglio rinviato in autunno - La Tecnica dell’Attore / Laboratorio di Teatro - Vincenzo Failla.

6/7 settembre - Master di bandoneón e tango - Antonio Ippolito.

13/19 settembre - Residenza compositiva - Opera Contemporanea Mediterraneo.

29/31 ottobre - Master di improvvisazione piano jazz e fisarmonica con Rita Marcotulli e Vince Abbracciante.

7/9 novembre - Soundtracks - Clinics di Fabio M. Capogrosso, Luca D’Alberto.

6/8 dicembre - Master di sassofono e musica d’insieme con Federico Mondelci e Vito Soranno.

13/19 dicembre - Masterclass pianoforte e musica da camera con Alessandro Deljavan.

13/19 dicembre - Masterclass violino e musica da camera con Alessandro Moccia

