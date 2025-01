L’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Viggianello parteciperà alla Bit 31/01/2025 Sarà presente anche l’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di Viggianello alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (Bit) in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025. Una straordinaria opportunità per le studentesse e gli studenti della scuola superiore del Pollino – uno dei cinque istituti che fanno parte dell’IIS Miraglia di Lauria – che rappresenta un significativo momento formativo e di vita, oltreché motivo di prestigio per l’intero istituto.

La partecipazione alla Bit rientra fra le attività programmate nel PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) e vedrà coinvolta la IV A dell’ITE. L’intera classe sarà presente, per tutti e tre i giorni milanesi, nell’area espositiva della Regione Basilicata – ospite dell’Azienda di Promozione Turistica – dove svolgerà attività di Front Office, assisterà ai convegni e agli incontri istituzionali e illustrerà ai visitatori le attrazioni turistiche del proprio territorio di appartenenza e della Regione.

Una esperienza a tutto tondo, in quella che è la fiera del turismo più importante d’Italia, dove saranno presenti le associazioni di settore, i tour operator e le agenzie di viaggio, oltreché gli addetti ai lavori, soprattutto stranieri, di un settore che è determinante nel nostro paese e naturalmente nel contesto del Parco Nazionale del Pollino, dove l’ITE si sta spendendo al massimo per garantire quelle competenze necessarie per delineare il profilo delle professioni nel settore turistico, anche per i corsi di laurea specifici.

Dall’aula alla pratica. Da tempo, infatti, l’Istituto Tecnico Economico di Viggianello, coniuga il sapere economico e dell’amministrazione finanziaria con le conoscenze più specifiche per quanto concerne le strategie di marketing e la gestione dei beni artistici, culturali, ambientali sia sul piano locale sia su quello internazionale. A irrobustire ancor meglio la valida proposta didattica dell’ITE contribuiscono lo studio di tre lingue straniere, anche in relazione alla legislazione turistica e a tutti gli strumenti per la gestione dei sistemi aziendali e dei servizi turistici. A breve infatti partirà anche un Corso per Guida Ambientale, che si affiancherà al curricolo, offrendo altre opportunità per chi vuole fermarsi al diploma.

Esprime soddisfazione il Dirigente Scolastico dell’IIS Miraglia, il Prof. Lorenzo Santandrea, che ha fortemente voluto questa iniziativa: “La partecipazione alla Bit valorizzerà il percorso dei ragazzi e sarà un utile strumento per far comprendere loro le dinamiche di un settore strategico nel territorio in cui vivono. Avere l’opportunità di interagire con professionalità e specialisti del settore, mettendo a frutto le competenze acquisite a scuola, sarà un modo per gratificare anzitutto sé stessi e poi per orientarsi al meglio nel mondo del lavoro. Sono grato all’Apt, nella persona della dott.ssa Stefania Bruni, per aver accolto la nostra richiesta a far parte dello stand della Basilicata. Sono convinto che i ragazzi torneranno entusiasti da un’esperienza che darà oltremodo visibilità a tutto il nostro Istituto.”

Si congratula con la Scuola e con la Dirigenza anche il sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo, che ha parole di elogio per i ragazzi e per i docenti: “Dopo la partecipazione del Comune lo scorso anno, quest’anno Viggianello sarà presente con il nostro Istituto Tecnico, che ci sorprende sempre per la sua vitalità e originalità. Merito di un team affiatato e di una energia positiva e di crescita che si respira fra gli alunni. Cogliere questi appuntamenti come la Bit significa voler bene al proprio territorio e arricchire il proprio bagaglio culturale. L’autenticità e la bellezza delle nostre risorse meritano di essere raccontate, in un contesto così importante, dai nostri ragazzi. E tutto ciò è motivo di orgoglio per le nostre comunità. Complimenti sinceri a tutto l’Istituto!”



