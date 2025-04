Nelle scorse ore, le delegazioni del Comune di Viggiano e della Federazione dei Lucani a Melbourne, guidate dal Sindaco Amedeo Cicala e dal Presidente Leonardo Santomartino, sono state ricevute dal Console Generale d'Italia a Melbourne, Chiara Mauri.



Si è trattato di uno dei momenti maggiormente significativi dell'intera iniziativa.



A margine dello storico incontro di dimensione internazionale, esprime particolare orgoglio e soddisfazione il primo cittadino del comune valligiano:



"È stato un onore potersi confrontare su temi centrali quali la cooperazione internazionale e la creazione di un vero e proprio ponte Economico e Culturale tra Viggiano, la Basilicata e l'intera Comunità Italo - Australiana. In questo senso, é opportuno rimarcare la funzione imprescindibile di sostegno ed assistenza che il Consolato svolge quotidianamente nell' esclusivo interesse dell'intera Comunità Italiana a Melbourne. All' interno di questo contesto, risulta fondamentale anche il lavoro della Federazione Lucana a Melbourne. Siamo qui per consolidare le nostre origini comuni con l'obiettivo di incontrarci ancora."



Al termine dell'appuntamento Istituzionale, le delegazioni hanno visitato la sede del COASIT (Italian Assistance Association Melbourne).



Le delegazioni sono state ricevute dal Presidente del COASIT Avv. Vincent Volpe e dall'On. Marco Fedi.



Nel corso dell'incontro, si è parlato di importanti progetti relativi al dialogo intergenerazionale tra giovani e meno giovani con la possibilità di future collaborazioni evidenziando la centralità del Diritto allo Studio e della Pubblica Istruzione.



Di seguito alcune immagini relative alle iniziative in oggetto.



Proseguono, dunque, a pieno ritmo le iniziative Istituzionali di carattere internazionale relative al Viaggio di Comunità Viggiano - Melbourne - Sydney.