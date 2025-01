La circolarità, l'accoglienza e l'abbraccio dell' Ente Pro Loco Basilicata Aps e della Rete associativa Epli a sostegno di "Aliano terra dell'altrove" Città finalista Capitale Italiana della Cultura 2027 è il messaggio lanciato sui social appena appresa la notizia che il comune lucano è ad un passo dal traguardo. Lo fa sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea "rivolgiamo un plauso al Sindaco di Aliano (Mt) Luigi De Lorenzo per l'impegno profuso insieme al team ed al comitato scientifico che ha lavorato alla proposta progettuale e desideriamo sostenere in questa fase finale il borgo lucano facendo sentire tutto il nostro orgoglio per una straordinaria opportunità per la nostra terra". L'appello è stato prontamente accolto con entusiasmo dalle numerose Pro Loco e dalle tante associazioni lucane affiliate alla Rete associativa terzo settore Ente Pro Loco Italiane che grazie alla capacità dei social network Facebook e Instagram, tra tutti, stanno divulgando il progetto "Aliano terra dell'altrove" auspicando una vittoria collettiva della Regione Basilicata e del Sud d'Italia.