Giunto alla sua quinta edizione, torna l’EcoForum sull'economia circolare in Basilicata. L'appuntamento di giovedì 23 Gennaio 2025, alle ore 9:30 presso lo ScambioLogico di Potenza, rappresenta un'importante occasione per fare il punto sulla gestione dei rifiuti in Basilicata evidenziandone, attraverso un’attenta analisi, gli elementi positivi e le criticità ancora presenti.



Con il recepimento da parte del nostro Paese del pacchetto di direttive europee sull’economia circolare, il percorso da seguire da qui ai prossimi anni è segnato. Il raggiungimento degli obiettivi che l'Europa ha prefissato avverrà solo quando l’Italia farà i giusti passi per completare la rivoluzione circolare Un obbligo ma soprattutto un’opportunità da cogliere anche per la Basilicata. L’economia circolare, infatti, non è solo un modo per dare una risposta alle emergenze sui rifiuti, ma significa anche creare investimenti, occupazione e economia sul territorio. Raccolte differenziate di qualità, più impianti per il riciclo e il riuso dei rifiuti urbani e speciali, protagonismo della pubblica amministrazione e delle aziende, e coinvolgimento dei cittadini sono gli ingredienti principali per un'efficace gestione dei rifiuti. Anche nella nostra regione sono tanti i Comuni che hanno puntato sulla raccolta differenziata con risultati di assoluta eccellenza. Tuttavia, occorre un ulteriore salto di qualità per avviare una reale economia circolare dei rifiuti.



Nel corso dell'Ecoforum verrà presentata la quattordicesima edizione regionale del Dossier “Comuni Ricicloni” con la premiazione dei Comuni Rifiuti Free lucani, ovvero quei comuni che per l’anno 2023 (periodo di riferimento del Rapporto) hanno raggiunto il 65% di raccolta differenziata e al tempo stesso hanno fatto registrare una produzione di indifferenziato annua procapite inferiore a 75 kg/anno.



PROGRAMMA



Ore 9.45 - Introduzione



Valeria Tempone - Direttrice Legambiente Basilicata



Ore 9.50 - Saluti istituzionali



Vincenzo Telesca - Sindaco di Potenza



Ore 10 - Focus: Buone pratiche di gestione dei rifiuti



Modera: Emilio Bianco - Ufficio Nazionale Legambiente



Giovanni Zagaria - Direttore Generale Tyres Recycling Sud Srl



Pierangelo Ferrara / Emanuele Armentano - Ri.Plastic SpA



Lella Miccolis - Presidente Consorzio Italiano Compostatori



Andrea Ferrari - COSP Tecno Service



Ore 10.45 - Tavola Rotonda: Politiche sostenibili e circolari di gestione dei rifiuti



Antonio Lanorte - Presidente Legambiente Basilicata



Maria Concetta Dragonetto - Area Rapporti con il territorio CONAI



Canio Santarsiero - Presidente EGRIB



Laura Mongiello - Assessore Ambiente Regione Basilicata



Gerardo Larocca - Presidente ANCI Basilicata



Giovanni Tempone - Sindaco di Sarconi (Comune Rifiuti Free)



Marco Mancini - Osservatorio Appalti Verdi



Andrea Minutolo - Direttore Scientifico Legambiente Nazionale



Ore 12.30 - Premiazione XIV Edizione Comuni Ricicloni Basilicata







L'Ecoforum Basilicata rientra fra le attività del progetto ACT, di cui Legambiente Basilicata APS è partner. Progetto Agricoltura, Clima, Territorio (acronimo A.C.T.), finanziato a valere sull'avviso per il finanziamento di progetti di rilevanza locale di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117/2017”, promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore anni 2020-2021 della Regione Basilicata.