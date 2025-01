Caro Peppino, ti scrivo.......così non mi distraggo dai problemi del mondo 5/01/2025 Succede che un'insegnante, la professoressa Enza Berardone, parli in classe della figura e della storia di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a Cinisi, Sicilia, il 9 maggio del 1978, dopo una vita (anche se breve) di lotta per la legalità nel nome della bellezza della cultura. Succede che in quella classe, la 2^ Settore Economico – Turismo dell'Istituto scolastico ''Leonardo Sinisgalli'' di Senise,si proietti anche ''I cento passi'', il film diretto da Marco Tullio Giordana, che vent'anni fa fece conoscere in tutto il mondo la storia di Peppino.

E così, succede che quei ragazzi, decidano di scrivere direttamente a lui, a Peppino, in un dialogo immaginario che vi proproniamo di seguito. E ve lo proponiamo nel giorno del compleanno di Impastato, a dimostrazione che il fiore che nasce e che viene brutalmente reciso non muore davvero se le sue idee continuano a vivere sulle gambe degli altri.

Grazie anche al prof. Ermiliano Caporale per l'aiuto nella trascrizione delle lettere. E grazie davvero di cuore alla professoressa Berardone.



Caro Peppino,

Scriverti oggi è come parlare a una voce che nonostante il tempo, continua a risuonare nella mia mente e nel mio cuore, hai lasciato un vuoto che nessuna parola può colmare.

Allo stesso tempo, mi ritrovo a pensare proprio a quel vuoto così grande, è il segno della tua presenza più forte, la testimonianza di un coraggio che non ha mai smesso di brillare.

Tu che hai sfidato tutto, che hai scelto di non tacere quando la verità sembrava troppo scomoda, troppo dolorosa, tu che con la tua risata hai messo in crisi il potere della paura e dell’omertà.

La tua luce brilla ancora nei nostri cuori, ogni volta che ci alziamo in piedi contro la giustizia.

Oggi guardando tutto quello che hai lasciato, non posso fare a meno di pensare che la tua morte non è stata la fine di una lotta, ma l’inizio di un cambiamento che continua a crescere giorno dopo giorno.

Ci ha insegnato che la giustizia non è un sogno impossibile che possiamo sempre scegliere da che parte stare, anche quando la strada è in salita.

Mi chiedo spesso come sarebbe vivere al tuo fianco, come sarebbe stato respirare la stessa aria di chi non aveva paura, di chi amava la liberta più di ogni altra cosa, oggi mi sforzo di essere degna della tua memoria.

Mi sforzo a lottare per ciò in cui credo, senza mai guardarmi indietro, senza mai smettere di credere che anche un piccolo gesto possa fare la differenza.

Grazie, Peppino, per averci insegnato che la verità e la giustizia sono la nostra unica speranza, e che nonostante tutto possiamo ridere, possiamo vivere, possiamo lottare.

Non ti dimenticheremo mai.

Con tutto il mio affetto e la mia gratitudine.



Siria Castronuovo 2°A TUR.





Caro Peppino…

Ti scrivo perché dopo aver visto il film che racconta la tua storia vorrei esternarti ciò che questo mi ha suscitato. Ho provato una profonda ammirazione nei tuoi confronti, per il tuo coraggio per la capacità che hai avuto di andare contro tutti e tutto.

Ho ammirato allo stesso modo i tuoi amici che non hanno esitato ad aiutarti, non ti hanno voltato le spalle. Non hai avuto paura di affrontare una situazione molto più grande di te. Non ti sei fatto abbattere da chi, anche se per il tuo bene, ti diceva di tacere, capivo Luigi, tuo padre, che in tutti i modi cercava di tenerti al sicuro. Felicia, tua madre, che ti supportava ma allo stesso modo non voleva che tu corressi quel grosso rischio. Tuo fratello Giovanni, che nonostante la paura ti ha affiancato nelle tue decisioni. Se avessi avuto la possibilità di essere li, nonostante la paura ti avrei aiutato, avrei protestato con te, avrei passato giornate intere ad ironizzare in radio quello schifo. Hai combattuto, giorno dopo giorno, senza timore. Hai portato avanti la tua opinione, a tutti i costi. Il costo è stato però caro grande, perché pur di manifestare contro quello schifo, hai rischiato la tua vita che alla fine ti è stata tolta.

Gaetano Badalamenti ha prima tolto la vita a tuo zio, Cesare Manzella, poi al tuo caro padre Luigi e per finire, in modo disgustoso e disumano l’ha tolta a te, per mettere a tacere la verità che stavi portando a galla. Sono dell’idea che dovrebbero esserci più persone come te nel mondo, ma non tutti sono disposti a rischiare così tanto. Non meritavi una fine così brutale ma in fin dei conti non sei morto invano, perché sono certa che tutti sapranno la tua storia.



Russo Paola-2 TUR



Caro Peppino…



Nel momento in cui ti scrivo, non posso fare a meno di pensare al coraggio straordinario che hai dimostrato nel lottare contro una realtà che sembrava invincibile, quella del potere mafiosi che ti opprimeva. In un mondo dove l’omertà e la paura dominavano le vite di tanti, tu hai scelto di essere voce e resistenza, anche quando sapevi che il prezzo da pagare sarebbe stato altissimo. Non posso fare a meno di provare ammirazione per la tua determinazione a raccontare la verità, a non piegarti, a non cedere al silenzio. La tua vita e la tua morte sono un monito per tutti noi. In un’epoca come la nostra, dove spesso sembriamo essere assuefatti all’indifferenza e al conformismo, la tua testimonianza ci ricorda che la lotta per la giustizia è un valore che non può essere mai dato per scontato. Anche se il tuo nome è stato associato al “coraggio dell’utopia” sappi che l’utopia non è mai un sogno impossibile, ma piuttosto la possibilità di cambiare il mondo, un passo alla volta. Nonostante la tua morte prematura, la tua voce non è mai svanita. Continui a essere un simbolo per tutti coloro che credono in un mondo più giusto, dove il rispetto per la dignità umana e la libertà non sono solo parole, ma realtà da costruire insieme, ogni giorno. Le tue azioni, le tue parole, e soprattutto il tuo esempio, sono il seme di un cambiamento che continua a germogliare, ispirando generazioni a non arrendersi, a non chiudere gli occhi. Oggi, in questo nostro mondo, siamo ancora chiamati a fare la nostra parte. C’è ancora tanto da fare, tanto da capire, tanto da cambiare. Ma grazie a te, Peppino, sappiamo che non bisogna mai smettere di lottare, anche quando il cammino sembra buio. La tua forza, è nel cuore di chi ti ricorda, nella memoria di chi combatte per un domani migliore, grazie per averci insegnato cosa significa davvero essere liberi. Con gratitudine e rispetto infinito, un cittadino che non ti dimentica.



David Rotaru – 2 TUR

Caro Peppino,

Ti scrivo da semplice ragazza che conosce la tua storia e ne è profondamente ispirata. La tua scelta di opporti alla mafia, sistema all’interno della quale sei cresciuto, è un gesto di ribellione che richiede un enorme coraggio, che non è da tutti, e può anche ricordare quanto sia difficile rompere con l’ambiente in cui si cresce e andare contro la propria famiglia che per paura è sempre rimasta in silenzio.

Una cosa, per me, rivoluzionaria è la scelta di combattere la mafia attraverso la satira e ridicolizzare i boss con l’ironia usando Radio Aut. La tua radio non era solo un mezzo di denuncia: era un rifugio per la verità e per chi non accettava di vivere nell’ombra della mafia.

Hai avuto il coraggio di alzare la voce in una terra dove il silenzio regnava ed era legge. Quella voce, che cercarono di spegnere brutalmente, non si è mai spenta, perché al giorno d’oggi, conoscendo la tua storia, molte persone continuando a farla risuonare forte e chiara.

Sapevi, però, che alzare la voce contro la mafia significava diventare un bersaglio, ma tu non hai mai esitato, sei rimasto fedele a te stesso e alle tue idee, pagando con la vita, ma lasciando un’eredità che nessuno potrà mai cancellare.

La tua morte, infatti, voleva spegnere la tua scintilla ma, invece, ha dato forza alle tue idee e ha fatto riflettere molte persone.

Penso che la tua storia ci insegni che non serve per forza un coro di voci per farsi sentire, ma che ne basta solamente una che dice le parole giuste, ci insegna che il cambiamento parte sempre da una ribellione contro ciò che noi troviamo sbagliato, anche se sembra impossibile.

Quindi ti ringrazio per averci insegnato che la parola può essere un’arma potentissima e che la verità è sempre più forte della paura.



Miriam Abiusi, 2°A TURISTICO



Caro Peppino,

Scrivere una lettera a te è un gesto che porta con sé un carico di emozioni, riflessioni e una profonda ammirazione per ciò che sei stato e che continui ad essere, nel cuore di tanti. La tua vita e la tua morte non sono mai state dimenticate, perché il tuo coraggio, la tua battaglia per la verità e la giustizia, sono diventati un simbolo. In un epoca segnata da omertà e silenzi, hai parlato e hai fatto luce su ciò che tanti cercavano di nascondere. Nonostante la brutalità della tua fine, il tuo spirito è rimasto vivo in chi ha continuato a lottare per un mondo migliore, più giusto senza paura. Spero che tu possa sentirci e sapere che, grazie a te, molti di noi non smettono mai di lottare per un’Italia più giusta. La tua voce, la tua battaglia, non sono state inutili. Continueranno a risuonare per sempre.

Con gratitudine e rispetto infinito.

Rocco Fraudatario 2TUR



Caro Peppino,

Ti scrivo con il cuore in mano, anche se so che questa lettera non ti arriverà mai. È difficile trovare le parole giuste per esprimerti quanto la tua vita e il tuo coraggio abbiano toccato il mio cuore. La tua storia, il tuo sacrificio e la tua lotta contro la mafia sono diventati per me un faro di giustizia e di verità in un mondo che spesso sembra dominato dall’oscurità.

Ho visto e ascoltato te, la tua voce che attraverso Radio Aut gridava ciò che molti temevano anche solo di pensare. Hai sfidato un sistema che sembrava invincibile, hai riso in faccia alla paura e hai dimostrato che anche un singolo uomo armato solo di parole può fare tremare i pilastri dell’ingiustizia. Non ti sei piegato, nonostante le minacce, nonostante sapessi bene a cosa stavi andando incontro.

La tua morte è stata un colpo al cuore, ma il tuo sacrificio non è stato vano. Oggi il tuo esempio vive in tutti coloro che non vogliono arrendersi al silenzio e alla rassegnazione. Hai mostrato che la mafia non è un destino inevitabile, ma un nemico che si può combattere con la verità e il coraggio.

Ti voglio ringraziare, Peppino. Grazie per non aver abbassato lo sguardo, per aver creduto in un mondo migliore anche quando sembrava impossibile. Grazie per aver dato voce agli ultimi, per averci ricordato che ognuno di noi può fare la sua parte, anche in un piccolo angolo di mondo.

Io, come molti altri, porto la tua storia nel cuore. Ogni volta che si lotta per la giustizia, ogni volta che qualcuno sceglie di non tacere, la tua voce risuona ancora.

Non sarai mai dimenticato.

Con ammirazione e gratitudine.

Alessia De Salvo 2° TUR.



Caro Peppino,

dopo aver visto il tuo film ho scoperto tutta la tua vita e tutto quello che hai passato. Mi chiedo come hai fatto ad avere così tanto coraggio, tu che sei nato a Cinisi, una terra di mafiosi, sei riuscito a creare Radio Aut per deridere la mafia, utilizzando l’ironia. Vorrei dirti che il tuo sacrificio ha fatto aprire gli occhi a molte persone, che poi sono scese in piazza per continuare la rivolta che tu avevi iniziato.

In questo mondo servirebbe molto del tuo coraggio e della tua energia, ma soprattutto servirebbe molta della tua capacità di non arrenderti e di affrontare anche l’avversario più duro.

Ovunque tu sia, sappi che nessuno si è scordato di te e se stato fondamentale per la lotta contro la mafia.

Con grande ammirazione

La Sala Antonio

2° TUR



Caro Peppino…

La tua vita e il tuo sacrificio continuano a ispirare e a insegarci che la verità e la giustizia sono più forti di ogni paura.

Sei stato un esempio di coraggio, capace di sfidare la mafia e un sistema corrotto, dando voce a chi non ce l’aveva.

La tua “Radio Aut”, è diventata simbolo di resistenza, e la tua morte non ha fatto che rafforzare il messaggio di libertà e verità che ci hai lasciato.

Oggi nonostante il dolore che ci hai lasciato, possiamo dire che non sei stato dimenticato.

Ogni lotta contro l’ingiustizia è anche una tua piccola vittoria. La tua memoria vive ogni volta che qualcuno si alza per cambiare il mondo.

Grazie Peppino, per averci mostrato la forza della verità e del coraggio. La tua lotta continua in ognuno di noi.

Con affetto, un giovane che ti ricorda sempre.





Giuseppe Donadio

2 A TUR



CARO PEPPINO



Scriverti significa rivolgersi a una coscienza, a un ideale, a una lotta che ancora continua. La tua voce, sebbene sia stata brutalmente silenziata dalla mafia, continua a risuonare forte, con un’eco che supera il tempo e le paura. Tu mi hai insegnato che le parole possono essere armi potenti più delle pistole, più delle intimidazione. Con la tua radio hai mostrato il coraggio di denunciare, di non abbassare la testa, di ridere in faccia e condannare l’arroganza del potere mafioso, smascherando per ciò che è una macchina di oppressione e ingiustizia. La tua vita, così intensa, ci ricorda che la libertà non è mai gratuita e una scelta quotidiana, una ribellione contro il silenzio e l’indifferenza. Sei diventato un simbolo e un esempio per chi crede che un mondo migliore sia possibile.







GOLIA JACOPO 2°A TURISTICO



Caro Peppino

Mi chiamo Giuseppe Berardi. Ti scrivo dal sud Italia, sono un meridionale come te. Da qualche settimana, nella mia classe, stiamo affrontando, quella che è diventata la “Malattia del sud”, Cosa Nostra, e collegata a quest’ultima si è accennato alla tua lotta per poterla combattere! Ti ho stimato e continuo a farlo per il tuo coraggio, la tua voglia di giustizia e l’attaccamento alla tua terra, la Sicilia tanto bella, ma anche tanto dannata. Hai avuto il coraggio ad ed esporti in questo modo a quell’organizzazione che il 9 Maggio 1978 ti avrebbe condotto in quel labirinto senza via d’uscita, Chiamato morte; ma d’altronde solo un uomo con la “U” maiuscola, di nome Peppino Impastato, poteva farlo. Non so se avessi avuto come te il coraggio di lottare in prima linea contro un sistema che ha divorato e purtroppo continua a divorare, il nostro bel meridione. Peppino, nel mio piccolo avrei combattuto, magari scioperando, attivando campagne e parlando ai più piccoli, per farli crescere nella consapevolezza che anche se esistono i cattivi, al primo posto c’è sempre la dignità umana; gli avrei fatto capire che non bisogna piegarsi mai alla cattiveria, ma combattere per la giustizia. Sei stato l’esempio di ogni ragazzo come me, di ogni abitante di questa nostra Italia e lo sarai sempre, in ogni pagina di libro che parlerà di mafia, tu sarai uno dei protagonisti, il tuo nome vivrà in ogni generazione, ne sono sicuro. Non a caso, qualche giorno fa ho guardato il film “I Cento Passi” che mi ha trasmesso ancora di più la voglia di combattere per la giustizia, mi ha fatto conoscere i tuoi ideali; è stato molto emozionante e comunicativo. Caro Peppino, grazie per ciò che la tua memoria ci ha regalato, grazie per il tuo coraggio, grazie per aver combattuto al posto di tutti noi meridionali, grazie per aver respinto l’omertà, che continuava ad esistere nelle nostre terre. Il 9 Maggio 1978 non è solo una data, è la prova, purtroppo, che Cosa Nostra uccide, non ha scrupoli; questa data è il simbolo che ci fa capire che dobbiamo essere uniti e trovare una soluzione per combatterla in modo definitivo, questo è ciò che penso. Spero che il mio abbraccio possa arrivare fino a te, ovunque tu sia.





Giuseppe Berardi 2°A TUR.



Caro Peppino,



Non so bene da dove cominciare, perché rivolgersi a te non è semplice. Forse perché la tua storia brucia ancora, come una ferita mai del tutto rimarginata, o forse perché mi sento piccola davanti al coraggio che hai avuto. Ma voglio provarci, perché il silenzio, quello stesso silenzio che tu hai sempre combattuto, sarebbe un’offesa alla tua memoria e al senso stesso della tua vita.

Tu sei stato la voce fuori dal coro, il sussurro che è diventato urlo, la risata che ha sfidato il potere. Non solo hai denunciato la mafia, ma l’hai ridicolizzata, l’hai spogliata della sua falsa maestosità, mostrandola per ciò che era: “Una montagna di merda”, un’accozzaglia di uomini, piccoli e sporchi e meschini. E questo, Peppino, è stato il tuo atto più rivoluzionario. Perché il potere si nutre della paura, del rispetto forzato, del timore referenziale. E tu, con le parole taglienti come lame, hai tolto loro la maschera. Mi chiedo spesso come hai fatto a trovare la forza. Forse il dolore della tua infanzia, la consapevolezza di avere il “nemico in casa”, ti ha dato una chiarezza che noi, troppo spesso, non abbiamo. Oppure è stato l’amore per la verità a guidarti, quell’amore che ti ha fatto sacrificare tutto, persino te stesso.

Sapevi che sarebbe finita male. Sapevi che la mafia non perdona chi la sfida apertamente, eppure hai continuato. Ogni giorno, ogni trasmissione radiofonica a Radio Aut, ogni parola lanciata nell’etere era una scheggia che andava a conficcarsi nel cuore del potere. Immagino te, giovane, con il microfono davanti, gli occhi pieni di fuoco e rabbia. Non solo la rabbia cieca, ma quella lucida e consapevole, quella di chi ha visto abbastanza per dire “basta”. Parlando a quei microfoni, non parlavi solo ai tuoi amici di Cinisi, ma a tutti noi. Forse allora non lo sapevi, ma le tue parole anno attraversato tempo e spazio, sono arrivate a noi a distanza di decenni. E sai qual’ e la verità, Peppino? È che tu continui a resistere.

La tua storia è viva, la tua voce non si è spenta. La tua storia è diventata un eco che non si spegne, ed è questa la tua vittoria più grande. Non ti hanno ucciso davvero, Peppino. Hanno distrutto il tuo corpo, ma non hanno toccato la tua vita. Non eri un eroe perfetto, non eri immune dalla paura e dal dolore. Avevi i tuoi sogni, le tue idee, le tue fragilità.

Ma non ti sei fermato, hai scelto di pagare un prezzo altissimo non per ottenere riconoscimento, ma perché sentivi che era giusto. Perché dentro di te, forse, non potevi fare altrimenti. Se potessi dirti qualcosa ti direi “grazie” per averci insegnato che il coraggio non è avere paura. So che, se fossi qui, forse ti sentiresti a disagio, magari diresti che non hai fatto nulla di straordinario, ma che hai fatto solo la tua parte. Ma dico che non è così, hai fatto qualcosa di straordinario proprio in un mondo in cui quasi tutti fingono di non vedere. E forse è questa la lezione più importante che ci hai lasciato: la mafia non è invincibile. È solo una torre di bugie e paura, e chi ha il coraggio di ridere e gridare può farla crollare. Non sarà facile, ma tu ci hai dimostrato che è possibile. Caro Peppino, quando ci sembrerà troppo difficile, penseremo a te. Alla tua voce che risuona in una radio libera. Alla tua risata che, anche oggi, fa tremare i potenti.

Grazie, Peppino. Per tutto; non ci arrenderemo.





Fatima Gallo, 2°A TURISTICO



Caro Peppino,

ti scrivo per ringraziarti delle tue idee, che hai portato avanti a testa alta e pugno stretto, nonostante ti abbiano portato alla morte. Vedo in te l’esempio da seguire per arrivare ad un mondo libero, senza oppressioni, senza mafia e senza capitalismo, sei andato sei andato contro tutto e tutti e per questo le tue idee vivranno per sempre.

Caro Peppino, sono passati 46 anni da quando la mafia ti ha ucciso, mascherando il tuo assassinio. Pensavano che avrebbero cancellato i tuoi ideali, ma non succede questo alle persone colte, ricche di amore di idee e di vita, agli altruisti che pensano prima al bene degli altri e poi a se stessi. Le tue idee sono e saranno per sempre il faro per le nuove generazioni, il tuo spirito alberga nei nostri cuori. Dalla tua scomparsa in Italia non è cambiato niente, la mafia c’era e continua ad esserci, forse ha preso anche più potere di prima.

Di Sanzo Alessandro

2° tur



Caro Peppino….

La mafia ha fatto di te solo cenere, pianti e dolori.

Ma il messaggio che tanto volevi trasmettere a tutti, lo hai saputo diffondere benissimo, hai saputo “ironizzare” su un argomento così delicato, lo ammiro moltissimo, come lo ha apprezzato tutta Italia, a distanza di anni tutt’ora sei un esempio, hai dimostrato l’importanza del far valere la propria parola, esprimere il proprio pensiero, ribellarsi contro qualcosa per cui non siamo d’accordo, invece di essere succube, silenziosi davanti a situazioni spiacevoli.

Non è facile immaginare tutto il peso che portavi sulle spalle, nato in una famiglia mafiosa, eppure hai scelto la libertà, anche se questa decisione ti è costata la vita, ma tu non sei mai realmente morto.

Ogni volta che qualcuno combatte, si ribella alla paura, tu sei lì, hai acceso un fuoco che tutt’ora arde, che ricorda, che la mafia NON è invincibile, può essere sconfitta con la coerenza, la forza delle idee e coraggio, tutto ciò lo hai dimostrato tu, senza paura.

Grazie Peppino, per averci insegnato di non aver mai paura di alzare la voce, di opporsi, anche quando il prezzo è altissimo.

Grazie per averci insegnato che il coraggio di pochi risveglia la coscienza di tanti, il tuo sogno di una terra libera vive ancora e noi siamo qui per portarlo avanti.

Per Peppino Impastato

Alessia Di Ciancia

10/12/2024 Senise IIA tur



Caro Peppino…,

Non ti ho conosciuto di persona, ma la tua voce e il tuo impegno sono arrivati fino a me. Non so se queste parole ti raggiungeranno, ma ho sentito il bisogno di scriverti.

Sono passati tanti anni da quella terribile notte del 9 Maggio 1978, eppure, il tuo nome continua a riecheggiare, anche se non sempre nella forma che meriti.

Ho sentito parlare di te, ho visto il film, ciò che mi colpisce di più, Peppino, è la tua capacità di rimanere fedele a te stesso in un mondo che spesso non fa altro che cancellare le voci scomode proprio come hanno voluto fare con te, ma con la tua volontà di fare hai fatto vedere il vero e proprio potere in te. La tua lotta contro la mafia, contro l’indifferenza, voltarsi dall’altre parte, è qualcosa che segnato profondamente la nostra storia.

La tua lotta contro la mafia e il potere corrotto che avvelena le nostre terre non è stata vana, anche se spesso sembra che la società non abbia imparato la lezione. Ma tu sei stato un esempio di coraggio e di speranza, un foro che continua a brillare per chi crede nella giustizia. La tua morte così tragica e fragile, ha smosso le coscienze, e sebbene il dolore sia stato enorme, ha fatto sì che la tua storia rimanga viva per sempre proprio come te.

Rimarrai vivo per tutti, hai lasciato un pezzo di te ad ognuno di noi e alla tua terra. Questo ci fa capire che non tutti gli eroi hanno bisogno di un mantello, un eroe dei nostri tempi, coraggioso ed unico.

Nonostante tutti i disagio sei riuscito a mandare il tuo messaggio, nonostante i problemi in famiglia, morte dei parenti e del padre hai continuato a combattere per avere la parola. E alla fine la tua è sempre stata giusta, riuscivi sempre ad avere ragione usando l’ironia per far sembrare il tutto più leggero anche nei momenti più difficili.

Ricordati che hai trasmesso qualcosa a tutti, hai rischiato tu e i tuoi carissimi amici sempre accanto al tuo fianco fin troppo e alla fine ci sono state diverse conseguenze, ma questo non significa che il tuo messaggio non sia arrivato.

Hai fatto del tuo meglio e per questo hai completato la tua missione e direi anche alla grande, grazie per averci insegnato a come prendere la vita in mano, come ridere, scherzare, vivere e lottare in qualsiasi circostanza indipendentemente dal quadro, periodo o contesto. Mi dispiace per quello che è accaduto ma hai insegnato a tutti che la vita non è sempre facile ma c’è sempre una soluzione e che la verità uscirà sempre fuori.

Cordialmente da Asma Yahyaoui, II A TUR



