Alle 18.30 di sabato 28 dicembre, nella Chiesa Madre di Castronuovo di Sant’Andrea, si terrà il tradizionale Concerto di Natale organizzato dal Comune, con il contributo della Regione Basilicata – Fondo Sociale Europeo.

La Mousichè Young Orchestra, diretta dal Maestro Giuseppe Carannante, con Nunzia Ferrandino (soprano e voce recitante), Erin Wakeman (soprano) e Michele Cordova (mandolino) eseguirà: musiche scritte e dedicate a sant’Andrea Avellino, musiche natalizie, concerto per orchestra d’archi e mandolino con musiche composte dal napoletano Emanuele Barbella (1718-1777) e musiche classiche napoletane.

Tra le musiche dedicate al Santo verrà eseguito parte dell’Inno Solenne scritto da Carlo Lenzi (1735-1805) nel 1772 e verrà recitata una Preghiera di sant’Andrea Avellino con il sottofondo della musica Sogno. Musica struggente scritta dal Maestro Carannante.

Il Maestro Carannante è legato al paese lucano e al Santo da venti anni.

A titolo gratuito, con l’entusiasmo di uno studioso, ha revisionato ed eseguito tutte le musiche trovate da me in biblioteche, conservatori, chiese italiane e straniere. Inoltre, ha creato delle sue composizioni dedicate al Santo castronovese, sia per orchestre di archi sia per bande musicali.

I devoti del Santo ricordano i due concerti per sant’Andrea Avellino tenutisi, in occasione del IV Centenario del Transito al Cielo (1608-2008), il 9 agosto 2007 nella Chiesa Madre del paese lucano e l’8 novembre2008 nella Basilica napoletana di san Paolo Maggiore.



Nicola Arbia