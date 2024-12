Il 23 e il 26 dicembre, a partire dalle 18:30, il rione Terravecchia, a Pisticci, ospiterà la sesta edizione del Presepe Vivente, un evento che si conferma tra i più attesi del periodo natalizio. La rappresentazione si snoderà attraverso le caratteristiche viuzze bianche del rione, dove verranno allestite oltre venti scene, dall’Annunciazione alla Natività, interpretate dai cittadini di Pisticci.



Quest’anno, l’evento si arricchisce di una novità: un percorso enogastronomico che affiancherà il tradizionale itinerario tra le scene del presepe. Un’occasione per far apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, dalle pettole e dalla “fcazz a jradizz” della tradizione pisticcese, alle olive infornate di Ferrandina, fino al caciocavallo impiccato e al salame pezzente. I dolci tipici, come le cartellate e il Ficotto di Pisticci, completeranno il percorso, il tutto accompagnato dai vini pregiati del metapontino e della collina materana.



L’evento è organizzato dal Comune di Pisticci in collaborazione con l’associazione culturale Enotria Felix, e con il supporto della Provincia di Matera, della Regione Basilicata e del Gal Start 2020.



A Marconia, il 23 dicembre, alle 21.00, il duo acustico Tony & Gama si esibirà proponendo brani della tradizione natalizia e altri pezzi selezionati per l'occasione. Gama, cantautrice e produttrice di Pisticci, ha recentemente pubblicato il suo nuovo EP Monster. L’appuntamento è a Largo Scardaccione (piazza Elettra). L'evento è patrocinato dal Comune di Pisticci.



Il giorno della Vigilia le piazze del Comune si animeranno con la Maratona Musicale, in piazza Umberto I a Pisticci, e con gli Zampognari in piazza Elettra, a Marconia.