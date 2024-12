Al via la terza edizione di “Scintille”, la rassegna di teatro ragazzi per famiglie curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania, attraverso il Programma Operativo Val d’Agri, e del Comune di Tito. Domenica 15 dicembre alle ore 18, presso il Teatro Anzani di Satriano di Lucania, è in programma il primo spettacolo in cartellone, dal titolo “Nella pancia del lupo” della compagnia Kuziba Teatro, per bambine e bambini da 6 anni.

“Nella pancia del lupo”, con Adriana Gallo, regia e drammaturgia di Raffaella Giancipoli, da un’idea di Adriana Gallo, è una produzione di Kuziba in collaborazione con Bottega degli Apocrifi, con il sostegno di TRAC_Centro di residenza teatrale pugliese, sistemaGaribaldi, Regione Puglia, Ministero della Cultura. Una riscrittura dell’antica e popolare storia di Cappuccetto Rosso, che racconta di una bambina, non più bambina, Maria, incastrata in una casa cassaforte; racconta degli “attenta, attenta a te” tramandati da madre in figlia; di un sentiero che collega la casa della madre alla casa della nonna, uno spazio di libertà in cui finalmente disubbidire e parlare con due occhi sconosciuti, quelli del lupo. Da qui in poi, è inevitabile la possibilità di finire nella pancia del lupo. Per fortuna tutta intera.

La compagnia Kuziba, nata nel 2009 dall’incontro tra Annabella Tedone, Raffaella Giancipoli e Bruno Soriato, è attiva nell’ambito del teatro ragazzi e del teatro di sperimentazione. Accanto alla produzione di spettacoli, si dedica al percorso “Il teatro che non c’è”: una continua ricerca delle condizioni per dare vita ad azioni teatrali partecipate, ideate a partire dai luoghi e dalle persone che li abitano e caratterizzate dall’esperienza di residenza nel territorio. Da qui sono nati e continuano a germogliare diversi progetti, ognuno dei quali parte da laboratori specifici aperti alla popolazione e culmina in un evento spettacolare partecipato.

Compongono la rassegna “Scintille” sei spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento cuciti su misura per i più giovani, che andranno in scena tra dicembre 2024 e giugno 2025 tra il Teatro Anzani di Satriano di Lucania e il Cecilia Centro per la Creatività di Tito, oltre a laboratori, incontri e passeggiate in natura, il tutto pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un percorso che possa promuovere il teatro come luogo di scoperta e di condivisione tra generazioni.

Coinvolte compagnie del panorama nazionale con produzioni teatrali pensate per l’infanzia: Kuziba Teatro di Ruvo di Puglia (BA), Circo Madera di Torino, IAC Centro Arti Integrate di Matera, Koreja Teatro di Lecce, Principio Attivo Teatro di Uggiano La Chiesa (LE), Faber Teatro di Chivasso (TO).

Previste anche attività collaterali in sinergia con Crescendo Matera e Ivy Tour, oltre alla collaborazione con l’Associazione “Sotto il Castello” di Tito per l’accoglienza in occasione degli spettacoli al Cecilia, con l’allestimento di uno spazio dedicato ai libri e alla lettura.

Il costo del biglietto è di 5 euro per il singolo spettacolo (sia adulti che bambini), 25 euro per l’abbonamento a 6 spettacoli, 10 euro per le attività collaterali. Per informazioni o prenotazioni, è possibile contattare il numero 327 2515604, inviare una mail a info@compagniateatralepetra.com o visitare la pagina www.compagniateatralepetra.com/scintille.