Dopo il successo del primo appuntamento, il secondo incontro mette al centro il tema del cibo e dei sapori della tradizione, un viaggio tra antichi saperi, curiosità storiche e aneddoti che legano il gusto alla scienza e alla cultura mediterranea.

Protagonista della serata sarà Vincenza Gianfredi, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università di Milano e autrice del libro "Dieta Mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità". La dottoressa Gianfredi dialogherà con il direttore del museo, Carmelo Colelli, in un confronto vivace e informativo che esplorerà falsi miti, curiosità e verità scientifiche legate alla dieta mediterranea, oggi riconosciuta come un vero e proprio patrimonio di benessere.

Un incontro anche tra cultura e istituzioni. L’evento sarà arricchito dalla presenza di illustri ospiti: l’Assessore alla Cultura della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, il Sindaco di Policoro, Enrico Bianco e il Console della Repubblica di Lituania per la Puglia Basilicata e Molise, Giuseppe Saracino, che porteranno i loro saluti istituzionali.

Un’esperienza sensoriale per chiudere in bellezza. Dopo il dialogo culturale, il pubblico sarà coinvolto in una piccola esperienza sensoriale: una degustazione guidata che permetterà di assaporare i sapori autentici della tradizione mediterranea e scoprire, tra il dire e il fare, il tanto celebrato elisir di longevità.

Un evento corale, frutto di collaborazioni preziose. L’iniziativa è realizzata grazie al supporto del Comune di Policoro e alla collaborazione di partner di prestigio come Oprol (Organizzazione dei produttori olivicoli lucani), Enotria Felix e l’associazione culturale I Colori dell’Anima.

L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire il legame tra cultura, archeologia e benessere alimentare, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce sapere, tradizione e gusto. Un viaggio nel tempo e nei sapori, per celebrare una delle più grandi eredità del Mediterraneo.

Dettagli dell’evento. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 18:30, presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro. La partecipazione all’incontro è gratuita, mentre l’ingresso al museo prevede un costo di 4,00 €, con le consuete riduzioni di legge. Il museo per quella sera osserverà l’apertura straordinaria di valorizzazione restando aperto dalle ore 20.00 alle ore 24.00.