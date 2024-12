Sabato 7 dicembre, con il patrocinio della Regione Basilicata, la Provincia di Matera e il Comune di Policoro, presso la chiesa Gesù Maestro, gremito di gente, si è svolta una suggestiva ed emozionante cerimonia religiosa con la santa messa celebrata dai parroci don Michele Ciliberti, padre Spirituale della Fondazione, don Vincenzo Sozzo e don Oscar Aguilar.

La cerimonia successiva ha visto la consegna degli attestati di benemerenza a personalità che si sono distinte per qualità morali, sociali, culturali e umanitarie nonché per la pace e l’amicizia tra i popoli e per meriti eccezionali.

La Delegazione di Matera, della Fondazione Internazionale papa Clemente XI Albani, guidata dal Cav. Vincenzo Genovese, è nata il 4 maggio 2024 per iniziativa del Cavaliere di Prima Classe di Gran Croce dell’Ordine Piano, Zef Bushati, presidente della stessa Fondazione, e si dedica con passione alla conservazione e alla diffusione del patrimonio storico, religioso, letterario e artistico, con particolare attenzione alla figura e all’opera di Papa Clemente XI – Albani, il 243° successore di Pietro.

Ma la sua missione va ben oltre la semplice erudizione. Essa, con una forza e un’incisività encomiabili, tesse legami tra due nazioni, Italia e Albania, promuovendo una collaborazione fruttuosa in diversi ambiti. L’Albania, paese dinamico e innovativo, trova nella Fondazione un partner ideale per valorizzare le proprie radici e proiettarsi verso il futuro. Questo scambio culturale non è solo un’occasione per approfondire la conoscenza reciproca, ma anche un esempio concreto di dialogo interculturale e di costruzione di un futuro comune.





Alla Cerimonia hanno partecipato le seguenti personalità Istituzionali:

• per la Provincia di Matera il consigliere provinciale Giuseppe Maiuri.

• Per il Comune di Policoro il vice sindaco, Massimiliano Padula.

• Per il Comune di Terranova di Pollino il vice sindaco, Gennaro Tufaro, con il comandante della Polizia Locale il Ten. Antonio Genovese.

• Per il Comune di Tursi il sindaco Salvatore Cosma.

• Per il Comune di Montalbano Jonico la consigliere comunale Emiliana Lisanti, con la vice comandante della Polizia Locale, Silvana Faliero.



La Delegazione ha visto inoltre la partecipazione del delegato per la Calabria, il cavaliere di Gran Croce D’Oro Dario Giannicola e per la provincia di Taranto il Cav. Nicola Riccio, nonché altre personalità del territorio lucano, come Alcibiade Jula, già senatore accademico della Fondazione, Maria Antonietta Tarsia, presidente regionale di Cittadinanzattiva, membro d’onore della Fondazione e il sig. Agostino Longo, responsabile area metapontina itinerari ed Agroalimentare d’Italia.

Hanno ritirato l’attestato di benemerenza: sac. don Vincenzo Sozzo, padre spirituale della Fondazione; Maria Carmela Stigliano, Dirigente scolastico, cavaliere della croce d’argento; Filomena Dattoli, giornalista di Basilicatanotizie.net, e membro d’onore; Salvatore Cosma, sindaco di Tursi, e membro d’onore; Filippo Mele, medico – giornalista e senatore accademico; Giambattista Parciante, dirigente medico, e senatore accademico; Antonio Longo, professore e senatore accademico.