Matera e la Basilicata si preparano a ospitare "Tracce d'India", un evento unico che intende costruire un ponte culturale duraturo tra la Lucania e l’India. Dopo le numerose attività svolte nei mesi di ottobre e novembre, la città dei Sassi si appresta a vivere la fase finale di un programma ricco di incontri, seminari, mostre e performance artistiche. L’iniziativa, che avrà luogo dall'11 al 14 dicembre 2024, organizzata da Allelammie con il patrocinio e il contributo della Città di Matera e dell’Ambasciata dell’India in Roma, si sviluppa su base biennale e mira a creare opportunità di conoscenza e connessione tra partner culturali ed economici, con l'intento di avere un impatto significativo nei mesi e negli anni a venire.



Tracce d'India è un'occasione straordinaria per esplorare la cultura indiana sotto molteplici aspetti: dall’arte alla spiritualità, dalle tradizioni culinarie alla danza, fino ai legami storici che collegano Matera e le grotte rupestri di Ajanta ed Ellora. Il programma di quest’anno è stato pensato per coinvolgere il pubblico, le scuole e le istituzioni, creando uno spazio di riflessione culturale. Grazie alla partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui l’Ambasciatrice dell’India in Italia, Sig.ra Vani Rao, e la Prima Segretaria (Cultura), Sig.ra Lakshmi Swaminathan, prima volta in Basilicata, l’iniziativa offrirà uno spunto di confronto tra tradizioni artistiche, economiche e sociali, favorendo la costruzione di legami duraturi tra le due realtà.



PROGRAMMA DETTAGLIATO



11 Dicembre 2024 – Matera

Il primo giorno di "Tracce d'India" avrà inizio con un seminario sul cinema indiano, curato da Sreemoyee Singh, presso l’I.I.S. “Duni – Levi” (Liceo Artistico).

Presso Eco Verticale seguirà, il seminario “Matera – Ellora: Affinità tra i templi rupestri di Ellora e Ajanta e il patrimonio rupestre di Matera”, tenuto dalla prof.ssa Pia Brancaccio dell'Università L'Orientale di Napoli.

Presso MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo, sarà inaugurata la mostra fotografica “Tracce di Ellora” a cura di Arno Klein, seguita dalla proiezione e della performance musicale che esplorerà la musica del Gange e il rito del tè, Chai Masala, a cura di Sreemoyee Singh.



12 Dicembre 2024 – Matera

Il secondo giorno prevede il seminario “Storie di Dei – Dall’Olimpo al Kailash”. Nel pomeriggio, alle si terrà un incontro istituzionale e un BeToBe con operatori culturali ed economici lucani e indiani, alla presenza dell’Ambasciatrice Vani Rao e della Prima Segretaria Lakshmi Swaminathan, presso la Fondazione Sassi e la sede Confapi. Presso EcoVerticale, avrà luogo il seminario “DEVI: storie di donne fra arti visive e narrativa”. La serata proseguirà con la proiezione del film “Kantara” di Rishab Shetty, al Cinema Il Piccolo, seguita da una cena indiana preparata da Priyanka Suresh Ohatker e Guido Stanco presso EcoVerticale (su invito).



13 Dicembre 2024 – Matera

Il 13 dicembre, le scuole saranno protagoniste della proiezione del film “RRR” di Srisaila Sri Rajamouli, presso il Cinema Il Piccolo. Nel pomeriggio, EcoVerticale ospiterà il seminario “Racconti di sassi e miti indiani di pietre sacre”, mentre presso MUDIC, si terrà uno spettacolo di danza Kathak con musica dal vivo a cura di Rosella Fanelli (performer), Manish Madankar (musicista) e Barbara Zoletto (canto indiano).



14 Dicembre 2024 – Matera

Il programma si concluderà con una masterclass di danza e musica indiana, presso l’Asd Centro Danza. Nel pomeriggio, invece in Piazza Montegrappa – La Martella, sarà presentato il progetto docufilm “Matera / Ajanta” a cura di Happy Alley Films di Calcutta. Questo progetto intende esplorare le connessioni storiche e artistiche tra Matera e le grotte di Ajanta, gettando un ponte tra due mondi lontani nel tempo e nello spazio.