Ieri il comune di Latronico si è immerso in un “mondo magico”.

Il SAI del medesimo comune, gestito dalla Cooperativa MEDIHOSPES, ha realizzato la terza edizione della sagra della castagna.

Un evento che coinvolge adulti e bambini a cui hanno preso parte anche dai paesi limitrofi.

Il Referente MEDIHOSPES, Luca Cervone, ha curato ogni minimo dettaglio, unendo tradizione e innovazione, tutto finalizzato non al solo divertimento ma a favorire la socialità e l’integrazione!

Evento iniziato alle 18:00 che ha visto il susseguirsi di molteplici attività nonché l’accensione “dell’Albero dell’integrazione”.

Babbo Natale ed elfi hanno intrattenuto adulti e bambini attraverso animazioni, gonfiabili, trucca bimbi, ballons art, sow ball e simpatiche mascotte!

La serata è stata allietata da musiche popolari e strumenti tradizionali quali zampogne ed organetti e, un momento conviviale con caldarroste, pannocchie, zucchero filato e popcorn.

Un evento che, arrivato alla sua terza edizione ha riscosso un enorme successo ha dichiarato il Referente Luca Cervone, “verrà sicuramente riproposto il prossimo anno, intanto si raccolgono i frutti di quanto si è seminato e ci si prepara agli eventi futuri in vista del Santo Natale”.