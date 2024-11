Si è conclusa ieri la sesta edizione di Visioni Verticali, il festival del cinema di Potenza promosso dall’associazione Polimeri, presso il cineteatro Don Bosco, con la premiazione dei cortometraggi in concorso. Dopo tre giorni di proiezioni, workshop e talk con ospiti del panorama cinematografico italiano, la kermesse quest’anno dedicata alle nuove generazioni è giunta al termine. I vincitori sono stati selezionati da una giuria popolare composta dagli studenti del liceo artistico W. Gropius e del liceo classico Q. Orazio Flacco di Potenza, e da una giuria tecnica composta dallo sceneggiatore Gianni Corsi, dalla regista Vania Cauzillo, dal regista Luca Nappa e da Nicola Manzi, presidente di Nerdworks.







Ad aggiudicarsi il premio come miglior corto del contest internazionale di cortometraggi è Il mondo è nostro di Marco Vinz Pinnavaia e Gabriele Aldo Lo Cascio. Nella categoria animazione ha vinto On the 8th day di Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois, che ha ricevuto anche il premio della giuria popolare dedicato a Mario Nolè. Il premio per il miglior corto documentario è stato assegnato a Prague’s girl di Andree Lucini.







Nel contest dei videomakers, rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado di Potenza, il miglior corto è Fine line di Alice Montone.







Un premio speciale dedicato ai giovani attori poi è stato assegnato a Giancarlo Commare, volto conosciuto per i suoi ultimi ruoli nelle serie tv Skam Italia, Qui non è Hollywood e nel film Eterno visionario di Michele Placido.







Visioni Verticali è promosso dall’associazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, di RAI Basilicata, Basilicata Creativa, Extra e CON Unibas. Con il sostegno del fondo etico Bcc Basilicata, del Cna Cinema e Audiovisivo Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, Digital Lighthouse, Motor France, Intersezioni Music & Film Network e Manuela Telesca Jewelry Designer. Media partner, Tgr Rai Basilicata.