A novembre 2024 prende avvio a Lagonegro il Progetto Generazione Touch dell’Università popolare lucana UPL che vede coinvolto il Comune di Lagonegro, gli Istituti scolastici della città e i partner Global Com Basilicata e Anc – Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Lagoengro, con cui Upl ha un protocollo di intesa per lo sviluppo ed il supporto al Centro Giovanile Young Lee presso il Centro Sociale di Lagonegro.

Il Centro giovanile YOU.N.G.LEE svolge attività oramai da tre anni a Lagonegro e con questo progetto vuole diventare un vero protagonista nella comunità, proponendosi come riferimento per interagire con i giovani e prendersi cura dei loro bisogni. Infatti, con le sue azioni, intende intervenire sul disagio giovanile che la pandemia ha acuito e di stendere, con i soggetti formativi del territorio, un Patto di alleanza pedagogica per stare il più possibile vicino ai ragazzi ed alle loro famiglie e non lasciarli soli in un momento così drammatico come questo. Il progetto Generazione Touch è stato selezionato nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Basilicata denominato “GIOVANI PROTAGONISTI” per il finanziamento di interventi mirati a prevenire e contrastare forme di comportamenti a rischio dei giovani, quali le nuove dipendenze tecnologiche e azioni di orientamento e placement volte a favorire lo sviluppo e la crescita individuale dei giovani.

L’obiettivo specifico del progetto è entrare in contatto la fascia giovanile dai 14 ai 18 anni e “raccontare” cos’è la rete con esperti del settore che possono spiegare come vengono realmente utilizzati i propri dati e che fine fanno, quanto l’immagine mediatica e costruita attraverso i social non è la vera immagine di se.

L’idea del progetto è restituire a ciascun ragazzo la possibilità di immaginarsi “in carne e ossa” a fare cose, costruire legami, immaginare il proprio futuro utilizzando il linguaggio che per eccellenza mette in moto ogni genere di suggestione ed emozione: il linguaggio dell’arte sotto tutte le sue forme. Con il progetto Generazione touch, che ha la durata di nove mesi, saranno coinvolti tutti i giovani della fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni, residenti nel comune di Lagonegro e del Lagonegrese frequentanti le scuole della città. Il Centro giovanile YOU.N.G.LEE diventerà così la vera anima del progetto vissuto come un’esperienza unica nell’area del lagonegrese