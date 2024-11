Il 10 novembre 2024, il Circolo Culturale Internazionale "Il Caffè delle Idee" ha conferito la prestigiosa Medaglia d’Oro di Alessandro Magno a personalità e organizzazioni di spicco nel campo delle Lettere, delle Arti, delle Scienze, della Politica, dello Sport e di ogni forma di Contributo Sociale. Tra i premiati, si è distinto il Capitano di Vascello Agostino Chiaffitella, figura di grande rilievo per il suo instancabile impegno nel volontariato e per il suo prezioso contributo alla preservazione e valorizzazione del patrimonio culturale arberesh.



La cerimonia, organizzata sotto l’egida del Club Unesco del Pireo e delle Isole, si è svolta nella storica isola di Salamina, presso il Palazzo Municipale, nel corso di una raffinata serata musicale. La serata è iniziata con un pranzo in onore dei premiati, offerto dal presidente dell’Organizzazione, il Prof. Dino Kubatis, e dalla moglie Signora Luljeta, dove i sapori autentici della cucina greca hanno accompagnato momenti di amicizia e condivisione. Successivamente, alle 19:30, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale, aperta da un’elegante esibizione di musica classica che ha creato un’atmosfera suggestiva e solenne.

Agostino Chiaffitella, originario di San Costantino Albanese in Basilicata, è discendente di una comunità arberesh fondata nel 1534 da profughi provenienti dall'Albania, anticamente chiamata Arberia, e dalla Morea in Grecia. Per oltre 500 anni, gli abitanti del suo paese hanno mantenuto vivo l'arberisht, un dialetto della lingua tosco dell’Albania simile a quello arvanitico greco. Di antica famiglia arberesh, Chiaffitella ha raccontato come il suo cognome originario, Çiftelia, proveniente da Mursi nella regione di Saranda, sia stato italianizzato in Chiaffitella.

Dopo una lunga carriera nella Guardia Costiera Italiana, culminata con il grado di Capitano di Vascello, Chiaffitella ha dedicato il suo tempo al volontariato nel settore della donazione del sangue. Come presidente dell’Associazione Italiana Donatori Volontari Sangue di Olbia, ha collaborato con associazioni in Albania, dove gli è stata conferita la cittadinanza albanese, e in Corsica. Per il suo impegno, è stato insignito della “Croce al Merito” dalla Federazione Internazionale Donatori di Sangue (F.I.O.D.S.) di Montecarlo. Attualmente, vista l’età, è Presidente Onorario della sua associazione.



Particolarmente legato alle sue origini culturali, ha pubblicato il dizionario trilingue "Le mie radici" (albanese, arberesh, italiano), premiato a maggio ad Argirocastro dalla Lega Internazionale dei Poeti, Scrittori e Artisti “PEGASI” d'Albania.

Questo lavoro è frutto di anni di ricerche e raccoglie vocaboli tramandati oralmente di generazione in generazione. Prossimo alla pubblicazione è il suo secondo libro, "Sulle orme dei miei antenati", che esplorerà il ricco lessico arberisht-arvanitico condiviso tra le comunità arberesh d'Italia e gli arvaniti greci, con particolare attenzione ai termini di origine greca antica.



Un momento particolarmente emozionante della serata è stato l’incontro tra Chiaffitella e un gruppo di arvaniti, discendenti di arberesh greci. Venuti a conoscenza della presenza di un arberesh d’Italia, gli arvaniti hanno voluto congratularsi e stringergli la mano. Il giorno seguente, alcuni di loro si sono recati fino al suo hotel per continuare a conversare in quella lingua comune che ha rafforzato il legame culturale tra i presenti.

In segno di rispetto per il Paese ospitante, Chiaffitella ha scelto di pronunciare il suo discorso di ringraziamento in greco, una scelta apprezzata da tutti i presenti. La serata si è conclusa tra applausi, sorrisi e un clima di grande fratellanza e ammirazione reciproca. Questa premiazione ha celebrato non solo l’impegno e le conquiste dei partecipanti, ma anche un'eredità culturale condivisa che trascende i confini e il tempo, regalando un ricordo indelebile a tutti i partecipanti.



lasiritide.it





CLICCA QUI PER LEGGERE I DISCORSI DI AGOSTINO CHIAFFITELLA