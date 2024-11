Si è appena conclusa la diciassettesima edizione della Fiera Mercato del Serrapotamo, un evento di tre giorni che ha riscosso un grande successo, attirando molti visitatori, inclusi carbonesi residenti altrove, che non tornavano da anni nel loro paese d’origine.



Questa mostra ha rappresentato un'occasione speciale per raccontare la bellezza della valle e le sue molteplici eccellenze: paesaggi naturali, architettura, storia, cultura e ambiente. È stata la vetrina perfetta per celebrare il tartufo bianco e il territorio circostante.



Durante l’apertura ufficiale della Mostra, sono intervenuti il Sindaco Mariano Mastropietro, l'Assessore regionale Francesco Cupparo, il Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella e altri rappresentanti istituzionali, che hanno parlato del tartufo come una risorsa strategica per lo sviluppo della Valle del Serrapotamo, sottolineando la necessità di collaborare in sinergia per valorizzarlo al meglio.



Anche Sabatino Iannibelli, Presidente dell’Associazione Tartufai del Serrapotamo, è intervenuto per discutere delle potenzialità e delle problematiche legate al tartufo.



L’amministrazione comunale di Carbone, particolarmente attenta al turismo sostenibile, è stata premiata con una targa dalla Federazione Nazionale Camperisti, che ha conferito il riconoscimento "Comune di Carbone Amico del Turismo", come attestato di qualità per l'area camper e i servizi offerti.



La scrittrice e chef Federica Continanza, di origini lucane, è stata ospite speciale dell’evento. Tornata per la prima volta a Carbone dopo 35 anni, si è esibita ai fornelli preparando piatti genuini e riscoprendo le sue radici.



Da quando è stato scoperto il tartufo in quest’area, molti appassionati, muniti di tesserino e cani addestrati, ne esplorano le tartufaie locali. Il tartufo bianco del Serrapotamo, noto per il suo peso specifico elevato e il profumo intenso, è considerato tra i migliori d’Italia. L’Associazione Tartufai del Serrapotamo, nata circa un anno fa, promuove e valorizza il tartufo, riunendo 120 membri provenienti da otto paesi limitrofi: Carbone, Calvera, Teana, Fardella, Castronuovo di Sant’Andrea, Roccanova, Senise. Dal 2021, la cavatura del tartufo è stata riconosciuta come Patrimonio dell'UNESCO e, in Basilicata, è possibile raccoglierlo dal primo ottobre al 31 dicembre, come previsto dalla legge regionale del 1995.



L’evento è stato arricchito dai concerti dei gruppi musicali “Amarimai”, che si è esibito la sera del primo novembre, e “Gemelli Diversi”, che ha suonato il 2 novembre, entrambi richiamando un vasto pubblico con il loro repertorio.



È stata inoltre allestita una mostra, dal 31 ottobre fino al 3 novembre, che raccontava la vita della comunità di Carbone. Partendo dai ricordi degli organizzatori, la mostra ha ampliato lo sguardo sulle tradizioni locali, dai riti religiosi alle partite di calcio giocate su un campo costruito su un terreno donato da un benefattore locale. L'esposizione ha incluso anche letture tratte dal libro “Noi” da parte di una delle coautrici e momenti musicali.



Il Sindaco di Carbone, Mariano Mastropietro, è intervenuto per elogiare l’evento e i suoi promotori, riflettendo sul valore di un “noi” condiviso, che non sia solo un richiamo nostalgico ma una comunità viva e attiva, capace di mantenere viva la memoria e i legami.



La fiera si è conclusa il 3 novembre, dedicando questa edizione al tartufo e alle bellezze del territorio, nella speranza di ripetere questo evento anche negli anni futuri.



Biagio Gugliotta