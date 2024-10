Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, al vertice del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare - C.U.F.A., con sede a Roma e con competenza su tutto il territorio nazionale.

NellArma dei Carabinieri da oltre quarantanni, nel corso della lunga e prestigiosa carriera il Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli riveste ruoli di Comando in Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Campania, oltre ad assumere importanti incarichi di responsabilità presso il Comando Generale.

Per tre anni svolge lincarico di Consigliere giuridico del Capo di Stato Maggiore della Difesa, reggendo lUfficio Generale Affari Giuridici, con il grado di Generale di Brigata.

Successivamente, guida la Legione Carabinieri Calabria e la Legione Carabinieri Lazio, venendo promosso Generale di Divisione.

Assume, quindi, il ruolo di Comandante dei Carabinieri presso il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e, subito dopo, quello di Comandante Interregionale dei Carabinieri Ogaden di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

Promosso Generale di Corpo dArmata, approda al vertice del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dal quale dipendono reparti dedicati allespletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela dellambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dellorganizzazione territoriale.

Nel corso dellincontro, il Prefetto Campanaro ha sottolineato la consolidata ed operosa collaborazione con lArma dei Carabinieri Forestali, manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro straordinario svolto al servizio della collettività.

“Una mission istituzionale di grande impatto, portata avanti da donne e uomini con competenze ad alto contenuto specialistico in tema di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, che mettono a disposizione delle Istituzioni e della comunità il loro prezioso lavoro quotidiano a presidio del territorio. Elevate professionalità tecniche, cui si aggiunge la disponibilità alla piena collaborazione con i vertici delle altre Forze di polizia, nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati in generale e di quelli a risvolto ambientale, più in particolare, le parole del Rappresentante del Governo durante la visita.

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, rivolto parole di sentita stima nei confronti del Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, per lincarico di grande responsabilità che lo vede impegnato, da ormai oltre un anno, in sfide impegnative su tutto il territorio nazionale.