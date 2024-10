Ultimo week end di ottobre all’insegna dello spettacolo dal vivo per tre comuni lucani che fanno parte del circuito del Festival Appennino Mediterraneo e che il 25, 26 e 27 ottobre ospiteranno eventi di danza e musica che il F.A.Me. offre alle aree interne dell’Appennino.



Il primo dei tre eventi, venerdì 25 ottobre, è in programma a Sant’Arcangelo, dove il Festival farà tappa con “Operetta Mon Amour”, un format-spettacolo della Belle Epoque Ensemble che va oltre il concerto d’operetta, messo in scena dal tenore Achille Del Giudice, dalla soprano Annalisa d'Agosto, accompagnati al pianoforte da Luigi Angelo Maresca e con la partecipazione straordinaria dello showman Maurizio Merolla.



L’appuntamento è alle 19.30 nella Chiesa San Nicola di Bari, in Piazza Giovanni Paolo II nel centro storico.



Sabato 26 ottobre il F.A.Me sarà a Laurenzana. Sul palco un’altra formazione legata da tempo alla rassegna, gli Arthea Ensemble, con lo spettacolo “Adriatico. Racconti in musica e danza di popoli migranti”. Un repertorio che ripercorre le sonorità salentine e le contaminazioni mediterranee portate in scena dagli artisti pugliesi Doriano Longo (violino e direttore), Nadia Esposito (canto, danza, voce narrante), Mattia Manco (fisarmonica), Vito De Lorenzi (tamburi a cornice).



Suggestiva location dell’evento, che si avvale anche del sostegno della BCC Basilicata, sarà il castello medievale, con inizio alle 18.30.



Domenica 27 ottobre, l’appuntamento è a Roccanova, con “Berlinguer in bianco e nero”, una pièce ispirata al ricordo del personaggio italiano nel quarantesimo anniversario della scomparsa. Lo spettacolo ripercorre, nelle memorie dell’io narrante, gli eventi cruciali della sua vita, pubblica e privata, che hanno spesso incrociato i momenti topici della storia della Repubblica. Le musiche, in gran parte riferibili alla memoria collettiva degli anni Settanta, sono eseguite dall’Itria Ensemble, composta da Gabriele Zanini, voce recitante, Nikaleo, voce, Antonio Fallacara, tromba e flicorno, Michele Ciaravella, ritmica, Francesco Galizia, pianoforte. Il testo è di Stefano Valanzuolo.



Lo spettacolo, che conclude per Roccanova anche l’edizione 2024 della Camminata tra gli Olivi, si terrà al palazzetto dello sport nel rione Piscicolo, alle 20.30.



Ideato e realizzato da Fondazione Appennino, riconosciuto e sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Basilicata, comuni che ospiteranno gli eventi e partner privati, il Festival Appennino Mediterraneo – F.A.Me. si pone il principale obiettivo di portare offerta artistica e culturale dal vivo nei mesi autunnali che vanno dalla chiusura dell’estate agli inizi dell’inverno, in quei luoghi, paesi interni della Basilicata, che proprio in questo periodo vivono lo spegnersi dei riflettori di agosto ed il ritorno alle difficoltà quotidiane.