Al via la prima edizione dell'evento “Io sono il prossimo chef lucano” promosso dalla cooperativa “La nuova Aurora” che da anni promuove il marchio “Io sono Lucano” di proprietà della Coldiretti Basilicata. L'appuntamento è per lunedì 21 ottobre a Potenza presso Dibattista Professional a partire dalle ore 9,30. Si tratta di una competizione di cucina organizzata con il contributo di Unione regionale cuochi Lucani che vedrà protagonisti gli allievi delle classi quarte e quinte degli istituti alberghieri della Basilicata durante la quale sarà riservato un momento di divulgazione del progetto e di confronto tra i presenti non direttamente coinvolti alla gara. Il progetto nasce dalla volontà ed esigenza di risaltare, mediante una competizione tecnica, le eccellenze gastronomiche della Lucania con l’utilizzo dei prodotti che la cooperativa quotidianamente commercializza a marchio “Io sono Lucano” e che sono rappresentativi delle principali filiere agroalimentari della nostra terra ossia la filiera dei cereali, del latte, della carne, dell’ortofrutta e delle erbe officinali oltre che dell’olio, miele e vino. I prodotti gastronomici oggetto delle principali attività di valorizzazione promosse dalla cooperativa, derivano esclusivamente da realtà imprenditoriali agricole della Basilicata facenti capo ai soci della stessa cooperativa nella maggior parte dei casi considerati “eccellenze gastronomiche” in quanto di produzione limitata basata sulla stagionalità del prodotto stesso. Mediante la gara gli studenti potranno scoprire ed esaltare il valore delle eccellenze agroalimentari lucane racchiuse in ricette culinarie ed esser valutati, per capacità operativa oltre che per originalità, da una giuria tecnica composta da professionisti di settore tra cui personalità di risonanza mediatica. Inoltre la location che ospiterà gli alunni, metterà a disposizione degli stessi in appositi ambienti adibiti alla gara, attrezzature all’avanguardia adoperando in alcuni casi le elevate potenzialità di Intelligenza Artificiale largamente diffusa al giorno d’oggi anche nel campo ristorativo. Il connubio dunque tra il prodotto proveniente dalla Terra e rappresentativo della nostra regione, la Basilicata, e i potenti mezzi della tecnologia saranno alla base dell’evento organizzato.