Sigfrido Ranucci presenta a Matera il suo ultimo libro: “La scelta” 10/10/2024 Ci sono le grandi inchieste che portano la sua firma, quelle che hanno ridefinito i contorni della Storia più recente del nostro Paese, e c’è la vicenda indissolubile dell’uomo e del giornalista nel racconto che Sigfrido Ranucci affida al suo ultimo libro dal titolo "La scelta", edito da Bompiani (Pagine 324 - Prezzo 20,00 €).



Il libro sarà presentato dall’autore a Matera, sabato 12 ottobre, con inizio alle ore 21:15, al Cineteatro Gerardo Guerrieri in piazza Vittorio Veneto.



Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore dal 2017 di “Report”, in dialogo con la giornalista Nancy Porsia, introdurrà il pubblico alle pagine de “La scelta”.



Un libro in cui, come si legge nella seconda di copertina, “per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale”.







L’iniziativa, organizzata da Cineteatro Guerrieri e Libreria dell’Arco è a ingresso libero.



Al termine della presentazione l’autore firmerà le copie della sua opera.











SIGFRIDO RANUCCI



Sigfrido Ranucci (Roma, 24 agosto 1961) è un giornalista, autore e conduttore televisivo. In Rai dal 1990, è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. È stato inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal marzo 2017 conduce il programma televisivo Report (Rai3), che ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli. Ha ricevuto numerosi premi per il giornalismo d’inchiesta ed è autore, con Nicola Biondo, del libro Il patto (Chiarelettere, 2010).







NANCY PORSIA



Nancy Porsia è una giornalista indipendente esperta di Medio Oriente, Nord Africa e Corno d’Africa. I suoi lavori da Siria, Libano, Iraq, Libia, Tunisia, Eritrea e Etiopia sono stati pubblicati da emittenti e giornali nazionali e internazionali, tra cui RAI, Sky, L’Espresso, Panorama, la Repubblica, Il Fatto Quotidiano, ARD, The Guardian, el País e Al Jazeera. È autrice dell’inchiesta sulla collusione tra la guardia costiera libica e i trafficanti di esseri umani pubblicata nel 2016. Dal 2017 lavora anche come consulente e ricercatrice per università e istituti privati. È una delle autrici del libro corale sul giornalismo di guerra al femminile Balas Para Todas (Larrad Ediciones, 2021).

