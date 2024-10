Nuovo orario delle navette gestite dal Consorzio Trasporti Aziende Basilicata (COTRAB) che collegano Matera e altre località limitrofe con l'Aeroporto di Bari Karol Wojtyła, attivo 365 giorni l'anno, compresi i festivi. L'orario è suddiviso in due direzioni: Da Matera all'Aeroporto di Bari, di cui una corsa parte da Nova Siri alle 5:20, passando per altre città come Policoro, Scanzano Jonico, e Ferrandina, con fermata a Matera Viale Aldo Moro alle 4:55, 7:00, 8:30, e in altri orari.

Da Bari invece, le partenze dall'aeroporto iniziano alle 9:15 e continuano fino alle 23:25, con fermate principali a:Altamura, Matera (Viale Aldo Moro), e altre località fino ad arrivare a Nova Siri ore 16;35.

Le corse sono divise per autolinee, identificabili dai colori, gestite da compagnie diverse come Bucci&Tarantini, Grassani&Garofalo, e altre. È necessario acquistare i biglietti esclusivamente online sul sito ufficiale del servizio, marozzi.it.

Diseguito la tabbella delle partenze



• Le corse sono attive 365 giorni l'anno, inclusi i giorni festivi.

• Le diverse corse sono gestite da differenti autolinee:

• Corsa 1 e 4: COTRAB Autolinee Bucci&Tarantini.

• Corsa 2 e 5: COTRAB Autolinee Grassani&Garofalo.

• Corsa 3 e 6: COTRAB Autolinee De Angelis/Tito.

• Corsa 7: COTRAB Autolinee Ciruzzi/Smaldone.

• È obbligatorio verificare la presenza della tabella indicante la destinazione sull'autobus.