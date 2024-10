Sabato 5 ottobre 2024, in occasione dell’inaugurazione dell’Archeoparco di Cersosimo, alle ore 18:00 andrà in scena lo spettacolo itinerante “ENEIDE – Sogno Italico degli Dei”, ispirato al “viaggio leggendario” di un popolo alla ricerca di nuovi spazi e di un’identità collettiva, all’insegna della convivenza e della pace.

Lo spettacolo è strutturato in 9 scene che si attivano lungo il percorso individuato alla presenza di un pubblico che si sposta attivamente all’interno della rappresentazione.



La dimensione di palcoscenico totale, dove spettatori e attori si muovono sullo stesso piano in modo interattivo, permette una fruizione immersiva e coinvolgente, rendendo il pubblico parte integrante della narrazione.



La sintesi poetica di Virgilio è di straordinaria attualità: il mito di Enea, che fugge da Troia distrutta e approda alle coste italiche, è un potente richiamo alla fratellanza e alla solidarietà tra i popoli.



La supplica “Vogliamo vivere in pace, accolti nelle vostre case come fratelli” rimane attuale anche oggi, in un periodo storico tanto difficile e divisivo.



L’evento è promosso dal Comune di Cersosimo in collaborazione con la Cittadella del Sapere, la Regione Basilicata e Wokilab.



La realizzazione è a cura di Formediterre con la Compagnia Satyrion, sotto la regia di Antonio Minelli.



Le narrazioni visive saranno arricchite dalle opere del M° Carlo Fusca.



L’ingresso è gratuito.