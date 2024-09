Venerdi, 27, durante l'evento “Una Notte al Borgo”, sarà presentato e proiettato a Colobraro, “ALGORITMO”, un cortometraggio di Valerio Calabrese co-finanziato dal cluster Basilicata Creativa nell’ambito delle attività del Polo Europeo per l’innovazione digitale Heritage Smart Lab. Il corto, ambientato nella Basilicata del 1952, è stato realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale generativa e ricostruisce le vicende lucane di Ernesto De Martino, narrando l’antropologia, la filosofia, la storia della magia di Colobraro con i linguaggi dell’arte e della tecnologia. Questa rappresentazione suggerisce una profonda connessione tra le pratiche rituali tradizionali e i moderni algoritmi computazionali: entrambi sono sequenze finite di azioni volte a produrre un effetto sociale desiderato. La giornata, dal ricco programma, vedrà scorrere storie e progetti di una Basilicata misteriosa, ma allo stesso tempo ricca di progetti, di iniziative, con tanta fame di turismo, di lavoro e un occhio capace di guardare avanti, in grado di vedere un futuro possibile. Ecco allora le storie come quelle di Accettura, con il suo “Rito Arboreo”; l'attrattore “Sogno di una notte a QUEL Paese”, del Comune di Colobraro; il “Parco della Grancia”, del Comune Brindisi Montagna. Progetti che raccontano il territorio, gli usi, i costumi, radici da raccontare attraverso simboli, musica, gesti e parole. Paesi, comunità che hanno forza e carattere, in grado di trasformarsi, dove l’animo e l’anima diventano “verbo”, storie da valorizzare. Un patrimonio intangibile, un patrimonio culturale immateriale e non solo capace di raccontarsi e di raccontare. Memorie di vita che guardano al futuro, un futuro fatto di prospettive, di opportunità, anche attraverso le nuove forme digitali, le nuove opportunità di una tecnologia che può dare nuova linfa anche a paesi che solo apparentemente “vivono ai margini”. Dalle 18, i sindaci Nicola Lista, Gerardo Larocca, Alfonso Vespe e Andrea Brnardo, parleranno di “Strategie di Policy per i Patrimoni Culturali intangibili”. Subito dopo, moderata da Raffaele Vitulli, cluster di Basilicata Creativa, sarà la volta di Rita Orlando, direttrice della Fondazione Matera – Basilicata 2019, che toccherà un tema utile che sta molto a cuore agli amministratori, quello del “Supporto nella Progettazione Culturale ai comuni Lucani: eredità e nuove prospettive dopo l’esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura”. Alle 19.15, il cortometraggio “ALGORITMO”. Seguirà Raffaele Santangelo, con “nuove frontiere per valorizzare il Patrimonio Culturale”. Un altro grande argomento attorno al quale si sta sviluppando un confronto serrato, non solo in Italia, anche perché bisogna essere coscienti e pronti a governare e regolamentare i rischi, le opportunità, i limiti dei nuovi processi tecnologici, come l’intelligenza artificiale. Chiuderà la giornata, una performance teatrale:”Sogno di una notte a quel paese”, un estratto dello spettacolo con la regia di Giuseppe Ranoia



Vincenzo Diego