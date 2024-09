Domenica prossima, 22 settembre, a Rionero in Vulture (PZ) si terrà l’Assemblea regionale elettiva delegati nazionali UNPLI Basilicata APS. Il centro sociale “Pasquale Sacco”, in via Fiera, la location che ospiterà l’incontro. Sei i delegati delle Pro Loco UNPLI Basilicata che saranno eletti al fine di rappresentare la Regione Basilicata all’Assemblea Nazionale UNPLI, prevista per il prossimo 16 e 17 Novembre a Roma, nella quale la rete Pro Loco eleggerà il Presidente nazionale e gli organi nazionali statutari.

“Questo incontro – afferma Vito Sabia, Presidente delle Pro Loco UNPLI di Basilicata – non sarà solo un momento di condivisione istituzionale, ma anche un’opportunità per approfondire le recenti novità legate al Terzo Settore e per presentare il nuovo progetto di Servizio civile, che rappresenta un pilastro importante per il futuro delle nostre associazioni. È con grande entusiasmo che ci prepariamo a questo appuntamento, che conferma l’impegno costante delle Pro Loco nel promuovere la cultura, il territorio e l’inclusione sociale”.

Questo invece il commento di Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata: “La partecipazione e la democrazia sono alla base dell’esperienza UNPLI, anche in questa occasione i 20 Comitati regionali lo hanno dimostrato eleggendo i rappresentati locali delle oltre 6.200 Pro Loco UNPLI italiane. Gli appuntamenti che si terranno da Rionero in Vulture a Roma saranno momenti significativi per il futuro delle Pro Loco lucane e italiane, per confermare l’importanza di fare rete e dialogare con le maggiori istituzioni pubbliche e private”.

Dopo l’accredito dei partecipanti e i lavori assembleari, all’incontro introdotto da Vito Sabia, ci saranno i saluti istituzionali: Mario Di Nitto, Sindaco della città di Rionero in Vulture; Christian Strazza, Presidente Pro Loco Rionero in Vulture; Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata; Alessia Araneo e Michele Napoli, Consiglieri regionali Basilicata. Spazio poi al momento formativo “Enti del terzo settore: Novità introdotte dalla L. 104/2024”, a cura di Vincenzo Lo Sasso, Presidente dell’Organo di Controllo del Comitato. Seguirà la presentazione del progetto di Servizio Civile Universale “Lucania: tra memoria storica e folclore”, annualità 2024/2025, da parte della responsabile dell’UNPLI – Servizio Civile Basilicata – Rosa Fortunato. Prevista infine, una visita guidata in uno dei segni distintivi di Rionero in Vulture, il Museo del Brigantaggio.