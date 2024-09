L'I.C. Nicola Sole da oggi è sede della prova orale del concorso docenti della classe di concorso A046 (Diritto ed Economia). 450 candidati che aspirano a diventare insegnanti nelle scuole superiori, provenienti da Campania, Sicilia, Puglia e Basilicata, sosterranno a Senise, presso la sede centrale dell'Istituto, la prova orale del concorso di cui al D.M. 205/2023. La commissione giudicatrice è composta dal prof. Francesco D'Amato, presidente, dai commissari esterni prof. Giuseppe Arcuri De Rosis e prof.ssa Vittoria Chiorazzo, dal docente di inglese, prof.ssa Loredana Larocca, nonché dalla segretaria di commissione Prof.ssa Maria Pastore. Grazie all'impegno dei membri della Commissione Senise diventa punto di riferimento di una importante procedura concorsuale nazionale, che permetterà a centinaia di professionisti di conoscerla e soggiornarvi. L'IC Nicola Sole è presidio fondamentale per la crescita delle Comunità che lo compongono e in questa occasione esprime la sua funzione mettendosi a disposizione per un importante concorso pubblico e favorendo la conoscenza su larga scala del nostro territorio.



Commissione Comunicazione esterne I. C . Nicola Sole