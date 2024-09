Il 15 settembre sara’ inaugurata a Castelnuovo ne’ Monti(RE)

una mostra poetica, fotografica e pittorica titolata I LUOGHI DELL’ANIMA,curata dalla poetessa e pittrice SIMONA SENTIERI.

La mostra evidenzia i caratteri distintivi dell’identità Lucana:celebra i miti,i riti, le tradizioni e la religione di un popolo,quello Lucano,che rimane fedele a se stesso sempre e dovunque. Un popolo ricco di forma e contenuto come ben descritto nelle poesie di P. e V. Cascini,nelle fotografie di S. Monetti e nei quadri di G. Bergamin.E’ un percorso alimentato dal testo L’UNICITA’ DELLA LUCANIA…..,edito con la compartecipazione del consiglio regionale della Basilicata e con la prefazione del presidente Cicala. Si offrono nella mostra multi-artistica Paesaggi emotivi,Anfratti Saraceni,Lucanità interiore e Sogni ricorrenti in dialetto(Prospero Valerio) in lingua(Prospero Antonio).

La fruizione garantirà ad ogni visitatore,l’omaggio che la poesia,la pittura e la fotografia donano ed anche la Gratitudine di esserci-anche il visitatore -in quello stesso angolo di mondo poetico,pittorico e fotografico.