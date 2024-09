Sabato 7 settembre, a partire dalle 19:30, l’area antistante la Torre Guevara si trasformerà in un grande palcoscenico con l’evento “Arte sotto la Torre”.



L’iniziativa, promossa dall’APS Sinergie Lucane con il patrocinio della Provincia di Potenza, vedrà l’arte protagonista indiscussa della serata.



Musica, magia, moda, ballo, cabaret, danza acrobatica aerea e pittura si fonderanno in un compendio di espressioni artistiche per celebrare un’area iconica del capoluogo lucano, tornata a vivere nella sua rinnovata veste.



“Arte sotto la Torre” apre la stagione degli eventi nell’agorà consegnata alla comunità a seguito di un progetto di riqualificazione finanziato in parte con fondi del Po Fesr Basilicata 2014-2020 - frutto dell’accordo sottoscritto il 30 ottobre 2018 da Provincia di Potenza, Comune e Regione - e completato con risorse proprie dell’ente provinciale.

La piazza si prepara così a diventare un punto di riferimento per iniziative culturali e sociali del capoluogo lucano.



“L’iniziativa di sabato 7 settembre rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione di un’area che ha ritrovato nuova vita - sottolinea il Presidente della Provincia, Christian Giordano - L’area antistante la Torre Guevara, recentemente inaugurata, è ora pronta ad accogliere eventi di vario genere, diventando ancor di più un punto di riferimento per la città di Potenza. La riqualificazione della piazza non è stata solo un intervento architettonico, ma un progetto di rinascita culturale - prosegue Giordano - Vogliamo che questo spazio diventi un luogo di incontro, di scambio e di crescita per tutti i cittadini. Come Provincia siamo felici dell’entusiasmo registrato per l’area che, in questi primi mesi, ha rappresentato un punto nevralgico di aggregazione nel cuore del capoluogo lucano e ora si appresta a diventare un vero e proprio contenitore culturale”.