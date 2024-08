Sono quattro gli “Ambassador” di RU’THUN, progetto che vuole raccontare e fare incontrare i rotondellesi e lucani sparsi per il mondo. Salvino Pastore Luogotenente dei Carabinieri a Torino, Marco Ricciardulli avvocato a Milano, lo chef lucano a Washington Luigi Diotaiuti e la parlamentare Grazia Di Maggio eletta in Lombardia.





“RU'THUN, estrapolato dal termine dialettale “rotondo”, vuole porsi come festival della rotondità, richiamando le forme tondeggianti del borgo di Rotondella, il globo immaginato con gli occhi di un bambino, come un percorso (o viaggio) che, gira e rigira, riconduce sempre allo stesso punto. Il cerchio degli affetti e delle radici. Una giornata, quella del 24 agosto - dichiara Rudy Marranchelli promotore dell’iniziativa - dedicata ai Rotondellesi e ai Lucani nel Mondo e al borgo di Rotondella. Un progetto culturale il cui scopo è alimentare il "legame delle radici" che passa da generazione in generazione, rivolgendosi anche ai Lucani desiderosi di riconnettersi con le proprie origini. Punto di forza diventa un sito che, sfruttando le potenzialità della rete, vuole "riconnettere" i rotondellesi e i lucani nel mondo con il festival e con le iniziative culturali del territorio”



Ad Antonio Cristaldi piace ricordare come i lucani, muovendosi in punta di piedi, hanno contribuito al miracolo economico italiano ed hanno fatto grande l'Italia nel mondo.







Parteciperanno alla serata il Sindaco Gianluca Palazzo, la dirigente di Confartigianato Imprese Rosa Gentile e l’Assessore Regionale Cosimo Latronico. Mentre il Vice Ministro agli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli ha preparato un video-saluto ai Rotondellesi e Lucani nel mondo. Nel corso della giornata l’attrice Roberta Laguardia reciterà due poesie di Scotellaro e Sinisgalli ed è prevista una passeggiata circolare tra le viuzze del centro storico con sosta al Museo Numismatico, voluto ed intitolato al rotondellese Nicola Ielpo, già Direttore della Zecca di Stato.





Non bisogna trascurare che il 2024 è l’anno delle radici italiane nel mondo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT), sostiene e promuove il progetto “Turismo delle Radici” quale opportunità per valorizzare le storie di emigrazione, sacrificio e successo degli avi degli italo-discendenti nel mondo e preservare la memoria. Rotondella, borgo accogliente, sicuramente vuole porsi come riferimento attraverso RU’THUN e altre iniziative a tema.