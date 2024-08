Una delegazione dell'associazione AIART Cittadini Mediali, guidata dalla Presidente Loredana Albano, ha incontrato nei giorni scorsi il nuovo Arcivescovo Metropolita e

Presidente della Conferenza Episcopale Lucana S.E.Mons. Padre Davide Carbonaro

per porgere un saluto di benvenuto nella comunità lucana.

L'Aiart che, peraltro, fa parte del Laicato Cattolico, ha prospettato a S.E. l'importanza e l'urgenza di continuare ed intensificare l'azione del mondo cattolico al fine di contribuire nell'opera di sensibilizzazione della società lucana in questa difficile fase di crescita morale e solidaristica, intesa ad evitare lo spopolamento, la fuga dei giovani specie se scolarizzati e principalmente a ritrovarsi in quei valori propri che, da sempre, sono alla base del cattolicesimo democratico.

Valori sui quali si informa la mission dell'AIART, in stretto rapporto con l'Ufficio

Comunicazioni Sociali della CEI e che, in un cammino che la vede impegnata a livello nazionale da 75 anni, e in Basilicata da oltre 15 anni, è riuscita a cambiare la comunicazione tradizionale e che oggi deve ulteriormente rilanciarsi per educare l'umanità mediatica per l'affermazione della dignità della persona, mirata al bene

comune secondo i principi e i cardini della Dottrina Sociale della Chiesa.