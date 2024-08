Il 19 agosto, nella comunità di Senise, è stato inaugurato il nuovo Centro Diagnostico Polispecialistico Medicea, una struttura che si propone come nuovo punto di riferimento per la radiologia in Basilicata. Il centro nasce con l’obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze sanitarie della regione, offrendo servizi diagnostici avanzati come risonanza magnetica aperta, radiografia, mammografia e altri esami diagnostici.



“Questa apertura rappresenta un passo significativo per la sanità locale,” commenta il gruppo sanitario Medicea, “offrendo una soluzione pratica e accessibile a chi cerca servizi radiologici in Basilicata. Con tecnologie all’avanguardia e un team di esperti, Medicea garantisce l’esecuzione e la consegna degli esami radiologici entro 72 ore dalla prenotazione. Un impegno per ridurre i tempi di attesa e garantire diagnosi accurate, contribuendo così a migliorare la qualità della vita.”



L’importanza di questo nuovo centro va oltre l’offerta di servizi medici: Medicea si inserisce infatti in un contesto territoriale in cui l’accesso alle cure è spesso complicato da distanze e lunghi tempi di attesa. La struttura di Senise punta a colmare questo vuoto, fornendo un servizio di prossimità che risponde alle esigenze della popolazione locale.



“La scelta di aprire il centro a Senise non è casuale,” continuano i gestori del centro Medicea. “Situata in una posizione strategica, questa cittadina diventa così un polo sanitario per l’intera area, facilitando l’accesso a esami diagnostici complessi senza dover affrontare lunghi viaggi. Questo non solo riduce il disagio per i pazienti, ma permette anche di intervenire tempestivamente in caso di necessità.”



Il nuovo centro Medicea è progettato per essere accogliente e a misura di paziente, con spazi pensati per garantire il massimo comfort durante l’attesa e lo svolgimento degli esami. L’approccio umano e professionale del team medico è un altro elemento distintivo, con l’obiettivo di offrire non solo una diagnosi precisa, ma anche un’esperienza positiva e rassicurante. La missione del gruppo sanitario Medicea è quella di migliorare la qualità della vita dei pazienti, cercando di evitare loro lunghi viaggi sanitari.



Per ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento, è possibile visitare il sito ufficiale del Centro Medicea.