Spazio alla cultura nell’ambito del fitto cartellone estivo promosso dall’Amministrazione Comunale di Abriola, dalla Pro Loco di Abriola, dall’Azione Cattolica, dalla Regione Basilicata, dall’Apt di Basilicata, dalla Provincia di Potenza. Domani pomeriggio alle 18.30 avrà luogo la presentazione del libro “Il Coraggio della Felicità” scritto da Loredana Scaiano. L’autrice nata nel 1967 a Tricarico è una figura che incarna passione, avventura e apprendimento. Cresciuta nel borgo collinare materano Loredana Scaiano ha sempre avuto una sete insaziabile per conoscenza e l’esplorazione. I suoi di pianoforte, lettere classiche e pedagogia le hanno aperto le porte del mondo dell’insegnamento, dedicando la sua vita a ispirare le giovani menti. Oltre alla sua carriera come educatrice Loredana Scaiano ha sviluppato una passione profonda per le avventure che l’ha portata a fare il giro del mondo in solitaria, seguendo le orme di figure storiche come Ida Pfeiffer, un’esploratrice che ha sfidato le convenzioni del suo tempo. Questi viaggi non sono stati solo una lunga fuga fisica ma anche un viaggio interiore di scoperta e di crescita personale. Il giro del mondo di Loredana a 50 anni non è stato solo un viaggio geografico, ma una profonda esplorazione del sé e delle culture mondiali. Attraversando varie nazioni e continenti, ha sperimentato la bellezza e la diversità della nostra Terra, raccogliendo esperienze e emozioni uniche. Nel volume edito da Ultra la Scaiano racconta in parallelo la sua avventura in giro per il mondo, in solitaria, una storia che lega l’autrice a quella di Ida Pfeiffer, la prima donna a compiere un simile viaggio nell’Ottocento. Il libro è una commistione di coraggio, libertà e scoperta che porta in sé il coraggio e il significato del viaggiare da sola per una donna. Finalista in vari concorsi letterari, l’opera è un inno alla forza femminile e all’indipendenza. Un racconto che intreccia due secoli di avventure, mostrando come il coraggio e la determinazione possano abbattere ogni barriera.