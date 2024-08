Una serata all’insegna della danza, dell’animazione e dell’intrattenimento. Questa sera alle 22 nel centro storico di Abriola e precisamente a Piazza Marconi avrà luogo lo spettacolo curato da Antonietta De Stefano che vedrà l’esibizione delle bimbe e ragazze della scuola di ballo So Pretty di Abriola. La serata è inserita nel ricco cartellone estivo promosso dal Comune di Abriola, dalla Pro Loco, dalla Regione Basilicata, dall’Apt, dall’Avis comunale di Abriola, dall’Azione Cattolica. Si esibiranno le ballerine e i ballerini della scuola di danza abriolana, Il So Pretty Dance Club è un piccolo club che porterà in scena domani sera un saggio di balli di ogni genere sulle note di alcune hit estive. Sul palco di Piazza Marconi si esibiranno le babies e le teens alternandosi tra di loro per poi concludere la serata in un ballo finale che coinvolgerà entrambe le formazioni artistiche in un forte e suggestivo connubio musicale.