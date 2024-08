Domenica 11 alle ore 18 presso il Museo della Pastorizia di Castelsaraceno (PZ) due iniziative:presentazione della silloge L’unicità della Lucania: un approccio fotografico e poetico di Prospero e Valerio Cascini,edito con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Basilicata e con le fotografie dell’editore-scrittore Salvatore Monetti che testimoniano ulteriormente la Unicità della LUCANIA.La seconda iniziativa si riferisce all’inaugurazione di una mostra di quadri ispirati alle poesie dei cugini Cascini di Gianni Bergamin, veneto di nascita e torinese di adozione.E’ nato,appunto, a Adria(RO) e vive da sempre a Torino,dove vive , lavora e coltiva la sua passione.Ha esposto in tantissime rassegne artistiche.Per rimanere nel tema della silloge,nel 2023,e’ arrivato secondo nel premio Rocco Scotellaro-Lucania Viva a Rivoli(TO).Le due iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Castelsaraceno vedranno la partecipazione di V. Capodiferro ,filosofo .che coordinerà i lavori,del Sindaco R.Rosano, del Pittore G. Bergamin,del parroco Don Vincenzo Iacovino,di I.Iannella,presidente associazione Planula, di F. De lorenzo presidente locale Pro Loco,di T. Armenti storica del dialetto locale,dell’editore S. Monetti e dei due autori,che declameranno le loro poesie : Valerio in vernacolo,Prospero in lingua e saranno: La Primina 1956,Abso che sono riferite alla Lucanità in formazione,La Lucanità Serafica e Bifana Pirmitiva riferite alla Lucanità Intima, Il Viandante e Uerra e Storia riferite alla Lucanità Levigata dall’Universalità e Lucano senza Lucania e Ndu fa Jurno è C rai riferite alla Lucanità Radice. Il reading sarà accompagnato dal Sax di Rocco Cirigliano.

I lavori saranno preceduti e conclusi dall’ascolto di due poesie Musicate dal Maestro Giulio Dammiano.