Continua la stagione del Festival dei Teatri di Pietra 2024 in corso di svolgimento a Grumento Nova, giunta alla ventiduesima edizione e promossa dal comune di Grumento Nova, dall’Associazione Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza, dalla Regione Basilicata, dalla Rete dei Musei e dal Mibact. Domani sera con inizio alle 21 presso il Parco Archeologico di Grumento Nova avrà luogo la pièce dal titolo “Berlinguer in bianco e nero” portata in scena dall’associazione culturale Cosmopoli e da Corto Circuito Musica e Festival. Protagonisti sono Gabriele Zanini, voce recitante, Tony Santoruvo alla tromba e flicorno, Michele Ciavarella alla ritmica, Francesco Galizia al pianoforte e dal vocalist Nikaleo. Il testo è di Stefano Valanzuolo. Si tratta di una rappresentazione ispirata al ricordo di Enrico Berlinguer, su testo originale di Stefano Valanzuolo, nel quarantesimo anniversario della scomparsa di una delle figure più significative del mondo politico italiano e non solo. Lo spettacolo ripercorre nelle memorie dell’io narrante gli eventi cruciali della sua vita, pubblica e privata, un racconto interiore cui fanno da contrappunto in una formula recentemente collaudata la musica eseguita da Itria Ensemble, in gran parte riferibili alla memoria collettiva degli anni ottanta.