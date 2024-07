Domenica 28 luglio 2024, Acerenza ha vissuto una serata magica con la Notte Romantica, organizzata dalla Pro Loco Acerenza. Il borgo, uno dei più belli d’Italia, si è trasformato in un luogo incantato, regalando momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.



La manifestazione è iniziata con un laboratorio di pasta fatta in casa, che ha visto una grande partecipazione. I turni organizzati hanno permesso a molti di cimentarsi nella preparazione della pasta, riscoprendo antiche tradizioni culinarie.



Successivamente, l’apertura della mostra “L’amore per il nostro cibo” tradizionale (tema della Notte Romantica 2024) ha attirato numerosi visitatori, curiosi di scoprire i sapori autentici della Basilicata. La mostra ha offerto un viaggio sensoriale tra i prodotti tipici della regione, suscitando grande interesse e apprezzamento.



La serata è proseguita con una visita guidata alla Cattedrale, alle Chiese del centro storico, al Museo della Civiltà Contadina e al Museo Diocesano. I partecipanti hanno potuto ammirare il patrimonio storico e artistico di Acerenza, immergendosi nella sua ricca cultura.



L’inaugurazione della panchina dell’amore all’ombra della Cattedrale ha aggiunto un tocco di romanticismo alla serata. La panchina, decorata con cuori, è diventata subito un simbolo di amore e bellezza.



Un’altra visita guidata ha permesso ai partecipanti di esplorare nuovamente il Museo Diocesano, la Cattedrale, le Chiese del centro storico e il Museo della Civiltà Contadina. La serata è stata arricchita dalle caricature gratuite realizzate da Willy Rillo, che hanno regalato sorrisi e divertimento a grandi e piccini.



Il Trio Harmony ha intrattenuto gli ospiti con la loro musica, creando un’atmosfera magica e romantica. La serata si è conclusa con una visita notturna alla Cattedrale, alle Chiese del centro storico e al Museo della Civiltà Contadina, offrendo una prospettiva unica e affascinante di questi luoghi.



Durante tutta la serata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di farsi scattare una foto con la cornice della Notte Romantica, immortalando così i momenti più belli di questa esperienza.



La Notte Romantica ad Acerenza è stata un successo straordinario, regalando emozioni e ricordi indimenticabili a tutti i presenti. Un evento che ha saputo celebrare l’amore e la bellezza in uno dei borghi più affascinanti d’Italia.