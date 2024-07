La città di Potenza si riappropria di un pezzo della sua storia. Il 30 luglio, alle 19, sarà inaugurata la piazza della torre Guevara, oggetto di un progetto di riqualificazione finanziato in parte con fondi del Po Fesr Basilicata 2014-2020 - frutto all’accordo sottoscritto il 30 ottobre 2018 da Provincia di Potenza, Comune e Regione - e completato con risorse proprie dell'Ente Provinciale. Durante la serata sarà illustrata, nel dettaglio, la nuova agorà potentina candidata a diventare un suggestivo punto di ritrovo per i cittadini nel cuore del centro storico.



Il progetto, curato dall’Ufficio “Edilizia e Patrimonio” della Provincia, ha una matrice culturale, storica e turistica: l'idea di riqualificazione dell'area, infatti, si è sviluppata con l'obiettivo di riconnettere alla città l'antica torre e di rievocare la presenza del complesso monumentale demolito negli anni '50, composto dalla prima dimora dei conti Guevara, dalla chiesa, dal convento dei Frati cappuccini e dal primo padiglione dell’ospedale “San Carlo”.



Un tuffo nel passato con lo sguardo al futuro. Grazie a supporti tecnologici della realtà immersiva e aumentata (speciali caschi e Ipad) i fruitori della piazza potranno ammirare come si presentava lo scenario attorno alla torre nel 1600: la pavimentazione è munita di sensori, in forma di stemmi storici, per consentire la visione, interna ed esterna, del monumento preesistente. Nella nuova struttura lignea realizzata dalla Provincia, in particolare, si potrà compiere un “viaggio emozionale” in realtà virtuale per conoscere la storia dell’area. Alla torre, inoltre, si può giungere anche con l’ausilio di una mappa interattiva del centro storico di Potenza, appositamente implementata dalla Provincia, che permette di rilevare la posizione dell’utente e di segnalare, lungo il percorso, i contenitori più importanti sotto il profilo storico-architettonico. Di qui il risvolto prettamente turistico dell'intera operazione.



“Recuperare pezzi di storia di una città – dice il presidente della Provincia, Christian Giordano - è fondamentale per preservarne identità e cultura. Sono frammenti di un passato che ci raccontano chi siamo e da dove veniamo, contribuendo a costruire un futuro più consapevole e apprezzativo della nostra eredità culturale”.

Consegnata la piazza alla comunità, resta da completare il puzzle sulla storia dei Guevara intervenendo per migliorare i locali interni e la fruibilità stessa della torre attraverso la realizzazione di un ascensore che porta alla sua sommità. A tal proposito, la Provincia di Potenza ha già candidato una nuova proposta di finanziamento alla Regione Basilicata.



Durante l’inaugurazione ci sarà un incontro per spiegare i dettagli del progetto. Interverranno il Presidente della Provincia Christian Giordano, il Direttore dei Lavori e Dirigente Provinciale Ing.Enrico Spera, S.E. il Prefetto Michele Campanaro, il Vice Presidente della Regione Basilicata Avv. Pasquale Pepe, il Sindaco di Potenza, Avv. Vincenzo Telesca, e la Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Dott.ssa Luigina Tomay.