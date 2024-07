E' stato il duetto tra Arisa e Rocco Papaleo sulle note di “Basilicata in on my mind” il momento clou della quarta serata di “Marateale - Premio Internazionale Basilicata” all'interno del suggestivo Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere. Un'esibizione che ha mandato in delirio il numeroso pubblico presente per l'occasione. La serata si è aperta con due convegni: il primo dedicato all’ambiente, dal titolo “Pensare Green”, il secondo sull’Associazione nazionale esercenti cinema, con il direttore generale Simone Gialdini. Subito dopo, non sono mancate come sempre le premiazioni a star dello spettacolo. Su tutte quella di Arisa che, intervistata da Eva Immediato, ha raccontato del suo amore per la sua Basilicata. Sul palco anche l’attore Maurizio Lombardi reduce dai successi internazionali della serie Netflix Ripley e Sei nell’anima biopic su Gianna Nannini di Cinzia TH Torrini, la cui protagonista, Letizia Toni, già neovincitrice del nastro d’argento per questo ruolo, a Maratea per ritirare il premio. E ancora, l’attrice Vittoria Schisano, protagonista della serie Netflix “La vita che volevi scritta e diretta da Ivan Cotroneo, oltre a parlare del suo personaggio, ha presentato il suo romanzo “Siamo stelle che brillano” e incontrato il pubblico per il firma copie. Nel corso della quarta giornata del Festival, spazio anche agli “Italian TV Awards - Marateale Edition”, condotti da Annamaria Fittipaldi, che hanno visto tra i premiati l’attrice Cristina Moglia, di cui è stato proiettato in anteprima assoluta il trailer del film “Un posto sicuro”, diretto da Luca Tartaglia. Subito dopo il trailer sono saliti sul palco i protagonisti della pellicola Reyson Grumelli e Luce Cardinale ed è stata salutata la produttrice Monica Bartolucci, seduta in prima fila. Applausi per la regista “Samantha Casella”, reduce dallo straordinario riscontro mondiale ottenuto con la pellicola “Santa Guerra” e in procinto di tornare al cinema con l’attesissimo “Katabasis”. Premi speciali, inoltre, per gli attori Ivo Romagnoli e Giulia Ragazzini, e per i vincitori dei concorsi “Marateale in green” e "Marateale in short”. La serata si è conclusa con la proiezione in anteprima del film Ricomincio da Taaaac! alla presenza di Paolo Calabresi, Maurizio Bousso, il regista Andrea Fadenti, il produttore Giovanni Cova e Paolo Orlando per Medusa Distribution. Oggi il gran finale, nel segno di Hollywood con la presenza dell’attore e regista americano, candidato all’Oscar, James Franco. Nel corso della serata, la premiazione del finalista del concorso "Young Blood", in collaborazione con Alice nella Città e la talents factory WE DO powered by DO Cinema. Un premio e un percorso dedicato ai giovani attori emergenti che avranno la possibilità di entrare in contatto con il mondo del cinema. Sarà anche proiettato il cortometraggio Believe alla presenza della produttrice e attrice Morena Gentile in collaborazione con l’Aeronautica Militare. In programma interviste all'attrice Silvia D'Amico e Letizia Toni e un riconoscimento alla giornalista Simona Branchetti. L’ultimo film in programma al festival sarà "Il mio posto è qui", e sarà presente l’attore Marco Leonardi, vincitore del nastro d’argento per la sua interpretazione in questo film.I premi assegnati ogni sera durante il Marateale, sono le opere dell’artista Michele Affidato. In queste creazioni il maestro orafo ha fuso l’elemento più rappresentativo della città, quello che più di tutti simboleggia il cinema: la statua del “Cristo Redentore”, posta sulla cima del monte San Biagio che sovrasta la cittadina, è raffigurato sopra una pellicola cinematografica .