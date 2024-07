Sarà il suggestivo scenario dell’atrio del Palazzo Vescovile di Melfi ad ospitare l’evento “Un viaggio nella bellezza”, organizzato da Fondazione e Associazione “Francesco Saverio Nitti” patrocinato dal comune di Melfi con il contributo di Bbc Gaudiano di Lavello, Realis “La Fattoria” e ristorante “Sole di Mezzanotte”.



Si tratta di un ciclo di quattro lezioni-spettacolo che affronteranno il tema della Bellezza da altrettanti punti di vista: Letteratura, Psicologia, Arte & Musica, Estetica. Gli incontri, che si terranno alle 20.30 da Luglio a Ottobre, vedranno come protagonisti esponenti del mondo accademico e delle professioni e osserveranno il seguente calendario:



27 Luglio Letteratura “La bella vergine che fa belli i pensieri e l’invenzioni” Personificazioni letterarie della Bellezza con Emanuela Bufacchi (Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli), 17 Agosto Psicologia “Fresche note di bellezza ad occhi chiusi” con Vincenzo Di Bernardo psicologo e psicoterapeuta, 07 settembre Arte & Musica “La bellezza come unione fra le arti: i Ballets Russes tra musica, danza e pittura” con Mariadelaide Cuozzo (Università degli Studi della Basilicata) e Pierpaolo De Martino (storico della musica), 05 Ottobre Estetica “Quale bellezza? L’avventura dell’invisibile” con Silvana Kuhtz (Univesrsità degli Studi della Basilicata).



“ll percorso estivo-autunnale dell'iniziativa culturale civica di Fondazione e Associazione Nitti a Melfi – afferma Stefano Rolando presidente di Fondazione Nitti- è ispirato quest'anno a una riflessione antica. La bellezza è intrinseca alla natura. Ma così si finisce - o per meglio dire si rischia - di sottometterci a una potenza misteriosa. Solo provando a riconoscere forme, significati, allusioni, ne potremmo anche cogliere meglio le fragilità. Passaggio ineludibile per avere modo quindi anche di difenderla, di proteggerla, di preservarla. Senza necessariamente farne solo un fatto di cultura. Convivendo con essa, reggendola con i nostri sensi, noi altrettanto fragili fruitori".



“Grazie a tutti coloro che hanno accettato di contribuire a queste ‘letture’, che allargano gli orizzonti dell'iniziativa culturale, ricollegando a Melfi anche figure che hanno collaborato con noi nel tempo- dichiara Patrizia Nitti presidente di Associazione Nitti-. Un pensiero per distoglierci un po' dai pensieri pesanti di questi tempi e per aprirci ad un irrinunciabile nutrimento: quello immateriale".



La lettaratura sarà il tema d’apertura del “Viaggio nella bellezza” . “La bella vergine che fa belli i pensieri e l’invenzioni”, lezione-spettacolo di Emanuela Bufacchi, docente all’Università “Suor Orsolo Benincasa” di Napoli in programma sabato 27 luglio alle ore 20.30, intende presentare le riflessioni e le parole di alcuni classici della nostra tradizione letteraria (da Dante a Boccaccio, da Tasso a Leopardi) sulla bellezza, nella convinzione che esse possano ancora oggi aiutarci a ritrovare il significato vero di un valore che rischia di essere sopraffatto, alterato e sminuito dai miti della società odierna.