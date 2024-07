E' stata Trecchina la location del primo forum sul pane organizzato lo scorso fine settimana per iniziativa di Luigi Diotaiuti, chef pluripremiato e ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo . Un evento che ha richiamato migliaia di persone da tutta la Basilicata e turisti per ascoltare dibattiti e degustare il delizioso pane del luogo e quello arrivato da tutta Italia in segno di scambio enogastronomico culturale ed economico. Nel corso delle due giornate esperti come lo chef Diotaiuti, Alex Revelli Sorini gastrosofo e giornalista Rai, Nicola Perullo, prorettore vicario dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, Lucia Galasso antropologa dell’alimentazione, Susanna Cutini gastronoma e giornalista Rai, Donatella Guarino biologa nutrizionista, si sono confrontati per discutere sul futuro del pane insieme ad esperti ed interrogarsi sulle motivazioni che stanno portando le tradizioni all’estinzione. Durante i due giorni presenti oltre 15 stand con pani e prodotti dei forni lucani in mostra e in degustazione, si svolgerà un forum ‘Mondo Pane’ per discutere sul futuro del pane insieme ad esperti ed interrogarsi sulle motivazioni che stanno portando le tradizioni all’estinzione. ‘’Segno di apertura mentale del primo cittadino di Trecchina, Fabio Marcante - spiegano gli organizzatori dell'evento - che vede la formazione e l’inclusione un valido veicolo per salvare le tradizioni, aiutare l’economia delle attività e dare un futuro alla crescita demografica del comune di Trecchina, paese parte dell’Unione Paesi Lagonegresi di cui è presidente Gianni Pittella sindaco del Comune di Lauria”