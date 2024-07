Continua lo sviluppo della Ciclo-Via Appenninica che si snoderà dalla Liguria alla Sicilia per un turismo sostenibile, responsabile e rurale.

Alla presenza del Direttore Generale di Vivi Appennino Enrico Della Torre e Carolina Caruso del Presidio di Relazioni Istituzionali per Poste Italiane abbiamo inaugurato ufficialmente la segnaletica Appennino Bike Tour, la più grande traversata a pedali del Paese alla scoperta dei piccoli borghi italiani tra natura e bellezze nascoste. Una strategia complessiva verso una mobilità dolce e alternativa dove la bicicletta assume pari dignità rispetto agli altri mezzi in città, in periferia e nei percorsi turistici.

La più grande Ciclo-Via d’Italia: seimila chilometri in bicicletta attraversando il paesaggio italiano tra bellezze naturali e archeologiche, alla portata di tutti e Muro Lucano è una delle 44 tappe.

Un’intuizione a carattere nazionale che concretizza i legami e le connessioni tra i territori appenninici per il rilancio delle aree interne del Paese. 🇮🇹 #ilovemurolucano

Vuoi pedalare la ciclovia?

Richiedi il Passport qui: https://appenninobiketour.com/passport/

Anche attività economiche e strutture ricettive possono diventare punti di timbro: https://appenninobiketour.com/strutture-bike-friendly/