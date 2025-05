Si terra’ il 23 maggio alle ore 10 presso I.I.S G. Fortunato -Campus di Rionero in Vulture l’incontro intitolato “Dialoghi per una alleanza educativa” organizzato dalla collaborazione dell’Istituto con la dottoressa Graziella Marino, chirurgo senologo dell’Irccs Crob formata in Lifestyle Medicine e Terapie integrate in oncologia, che ha proposto un progetto di collaborazione sulla medicina dello stile di Vita come nuova prospettiva di prevenzione salute e benessere e il "Fabio Mancini - European School Projec": un progetto di percorso educativo, indirizzato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che mira a promuovere la salute e il benessere psicologico degli adolescenti attraverso la mediazione di un modello comunicativo fondato sulla relazione diretta con un personaggio pubblico. L’ ospite speciale sara’ il top model di fama internazionale Fabio Mancini , volto storico di Giorgio Armani per la sua ventennale collaborazione, immagine iconica della moda maschile che ha lavorato per la maison di Giorgio Armani e per le più grandi case di moda (fra cui Dolce & Gabbana, Cavalli, Vivienne Westwood, Hermès, Carolina Herrera).

Dopo il grande successo personale e professionale, Fabio Mancini ha deciso di restituire alla comunità e, in particolare ai ragazzi, parte di ciò che ha ricevuto nel suo percorso di vita, soprattutto in termini di esperienze e valori. È così che è nato il Fabio Mancini European School Project, è questo il nome del progetto oggetto di una recente pubblicazione sulla rivista scientifica Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicin, reso possibile grazie alla sua collaborazione con rappresentanti del mondo scientifico, tra cui Vassilios Fanos, professore ordinario di pediatria all’Università di Cagliari e presidente della Società italiana di psicologia pediatrica, e Iolanda Chinellato del Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale San Pio di Castellaneta, coordinatrice scientifica del progetto che sara’ presente all’evento. Fabio Mancini, ha sviluppato il suo progetto in collaborazione con scuole, università e ospedali, senza alcun fine di lucro; attraverso incontri motivazionali e di sensibilizzazione, il progetto si propone di curare il benessere individuale, promuovendo un confronto reciproco tra adolescenti e adulti: i temi affrontati durante l’evento saranno il benessere legato allo sport e all’alimentazione e ai sani stili di vita , l’uso corretto dei social network, il body shaming, l’integrazione e l’inclusione, valori fondamentali di educazione, gentilezza, tradizione e dialogo.

Fabio Mancini ha visitato oltre 140 scuole, interagendo con più di 150 mila persone tra studenti, docenti e genitori, con l’obiettivo di fornire alle giovani generazioni modelli e strumenti utili alla “costruzione” del loro benessere psicologico in un’epoca caratterizzata da forti difficoltà e disagi soprattutto per gli adolescenti.

Fabio Mancini durante l’evento presenterà anche il suo libro "108 volte mi perdono" edito da Rizzoli, in cui racconta il proprio percorso di vita, la crescita personale ed emotiva a partire dall’infanzia, le difficoltà e i sacrifici affrontati, i viaggi e le esperienze del proprio lavoro, l’incontro con la sua nuova filosofia buddista, la crescita fino al raggiungimento di un equilibrio personale, che non è dettato solo dal successo professionale, ma dal benessere interiore, chiave della felicità.

All’evento saranno presenti il Dirigente scolastico dell’I.I.S G. Fortunato Antonella Ruggeri, il sindaco di Rionero Mario Di Nitto, il Direttore generale dell’IRCCS CROB Massimo De Fino, la dottoressa Graziella Marino e la dottoressa Iolanda Chinellato. Fabio Mancini chiudera’ l’evento e guiderà i presenti in un percorso di auto-riflessione, durante l'incontro dialogherà con gli Studenti, offrendo ulteriori spunti di riflessione suci temi della consapevolezza , del valore del dialogo e del perdono.