Torna anche quest'anno il premio giornalistico "Gelsomina Scaldaferri", la kermesse, giunta al quarto anno, organizzata da Arci e Ivl24 con il patrocinio del comune di Lauria, della Pro loco cittadina e del Comitato festa di San Giacomo. Il Premio, come è ormai noto, nasce per rendere omaggio a una donna, una professionista, un’amica e una pioniera che ha tracciato una strada importante nel futuro del giornalismo lauriota e non solo.







"Il diritto di cronaca e il racconto della verità": questo il tema dell'edizione 2024, con appuntamento per sabato 20 Luglio alle ore 21:30 in Piazza del Popolo a Lauria.







Ci saranno i saluti del sindaco Gianni Pittella, di Ginetta Scaldaferri per la famiglia di Gelsomina e di Giuseppe Guerriero per il Comitato San Giacomo. Seguirà poi il dibattito a cui interverranno i giornalisti Maria Concetta De Simone (VideoNews Mediaset), Alfonso Pecoraro (Ansa Basilicata) e Giacomo Bloisi (ivl24). Modera il giornalista di ivl24, Ermanno Petrocelli.