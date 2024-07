Educazione civica, lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti e salvaguardia dell’intero ecosistema: sono queste le parole chiave che caratterizzeranno la giornata del prossimo 25 luglio, appuntamento in cui, dando già seguito ad una serie di incontri istituzionali, il Comune di Policoro organizzerà una giornata di pulizia della Riserva naturalistica del Bosco Pantano.



Si tratta di un evento importante che mette al centro la difesa di questa bellissima area naturale sempre più deturpata dalla mano dell’uomo e dalla sua inciviltà: ecco quindi la presa di posizione dell’Amministrazione comunale che, in collaborazione con le associazioni WWF, Legambiente, Cova Contro, Protezione Civile Gruppo Lucano Policoro odv, A.E.O.P. e Lipu, prenderà parte attivamente di questa giornata di “bonifica”. Un evento che si ripeterà più volte durante l'anno sperando di combattere sempre più questo malcostume.



Il sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi assieme ai soggetti organizzatori ed alla ditta titolare del servizio rifiuti, ha espresso un quadro chiaro sulla questione: la ditta, rappresentata dal responsabile La Carpia, ha assicurato che, oltre a partecipare alla raccolta, fornirà tutto l’occorrente necessario per la pulizia.



Una volta bonificate, tutte le aree saranno oggetto di fototrappole, in modo tale di arginare più possibile gesti di inciviltà cominciando anche a punire severamente i responsabili.



L’Amministrazione, dal canto suo, oltre ad organizzare presto un ennesimo tavolo istituzionale che coinvolgerà il neo assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, assente all’incontro precedente perché ancora non insediato, si occuperà di coordinare i lavori, favorendo anche la partecipazione di volontari che vorranno dare una mano per la tutela di quest’area che resta una delle bellezze, se non la prima e la più importante del territorio, come patrimonio ambientale.



Per chi volesse partecipare a questa giornata e aderire all’evento, si può accreditare presso l’ufficio della segreteria del Sindaco mandando una mail a segreteriasindaco@policoro.basilicata.it oppure contattando l’Ente al Tel: 0835/901960.



L’appuntamento è per il 25 luglio, alle ore 08.00 per l’inizio dei lavori, partendo dalla piazza antistante l’oasi del WWF.