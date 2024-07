Riflettori accesi su Metaponto in vista del doppio appuntamento con la musica dal vivo che come ogni estate porta grandi artisti della canzone italiana direttamente sulle rive dello Ionio: il Metaponto Beach Festival, anche per questa XIX edizione, si terrà il 17 e 18 agosto a partire dalle ore 21:30 nella suggestiva location del Castello Torremare.



Come da consuetudine, si dà il via alla rassegna con la “Meridional reggae reunion”, un evento considerato unico e irripetibile dagli amanti del genere, e non solo: non a caso, un tappeto sonoro tutto in “levare” sarà il terreno fertile per l'incontro e la contaminazione tra i vari dialetti dell'intero Sud Italia. A fare gli onori di casa, dunque, ci saranno i Krikka reggae che, in una formazione quasi orchestrale, affiancheranno sul palco i numerosi ospiti previsti in cartellone: Davide Shorty, Killacat, Gioman, La Marina, Fido Guido, Moddi, Miss Fritty, Attila, Papa Buju, Masta G, Rankin Lele, Papa Ricky, Dj Tuppi, Piervito Grisù, Uru, Forelock e altri ancora. A seguire, il djset di Dance Hall Brigante Sound System.



La seconda, invece, è la serata dedicata al “Tenco ascolta”, apprezzatissimo format che il festival ripropone per il sesto anno consecutivo: un’occasione durante la quale cantautori esordienti hanno l’opportunità di calcare lo stesso palco di grandi nomi della musica d’autore, tra l’altro vincitori dell’ambitissima targa. Rosanna De Pace e Michelangelo Wood, infatti, si esibiranno prima di un artista poliedrico come Raiz, che oramai si muove con disinvoltura e successo tra musica e cinema. Leader e voce degli Almamegretta, negli ultimi anni si è affermato anche in qualità di attore, interpretando – tanto per citarne uno – il ruolo di don Salvatore Ricci nella serie più acclamata del momento, “Mare fuori”. Per il pubblico del Metaponto Beach Festival eseguirà live, insieme alla band Radicanto, il suo ultimo disco “Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte”, dedicato a Sergio Bruni ed arrangiato da Giuseppe De Trizio.





Il Metaponto Beach Festival è organizzato da Associazione Krikka in collaborazione con Kido Music Group, Arci Basilicata, Associazione Multietnica di Potenza e grazie al Comune di Bernalda e alla Regione Basilicata.







Per info: 3393089013 - info@metapontobeach.it



www.metapontobeach.it