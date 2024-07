Continua il ciclo di workshop “Fare radici” realizzato da Italea Basilicata nell’ambito del progetto Turismo delle Radici voluto dal Ministero per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, finanziato dall’Unione Europea e in collaborazione con il Ministero della Cultura. Italea Basilicata è la declinazione lucana del progetto nazionale di Italea, gestito dalla società Paesi e Radici, vincitore del bando del Maeci per le attività regionali sul turismo delle origini.



Tra le attività da realizzare vi è la valorizzazione, il racconto e la promozione della destinazione Basilicata indirizzata ai lucani nel mondo attraverso alcuni appuntamenti sul territorio in collaborazione con organizzazioni locali, Agenzia di Promozione Territoriale, istituzioni e sistema produttivo per riallacciare il legame con gli italo-discendenti e rinforzare l’offerta turistica a loro destinata.



Dopo Oppido Lucano, Colobraro e Maratea, domani, 14 luglio, sarà la volta di Savoia di Lucania, nella cui piazzetta del Municipio, alle 18.30, si aprirà l’evento con i saluti d del sindaco Rocco Mastroberti e della consigliera comunale Jessica Salvia. A loro si aggiungeranno Giovanni Ricciardi, vicepresidente Proloco «Salviamo», Elvira De Giacomo, coordinatrice regionale Turismo delle Radici per il MAECI, Luigi Scaglione del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e del Direttore APT Basilicata, Antonio Nicoletti.



Al dibattito interverrà Michele Cappiello, Presidente Paesi e Radici e responsabile gruppo Italea Basilicata, Valeria Capobianco per il Progetto Basilicate e il farmacista e fitoterapeuta Doriano Parrella.



Un intervento legato direttamente anche al laboratorio artigianale che domani, come consuetudine del ciclo “Fare radici”, che sarà allestito durante l’evento e che produrrà mazzetti di salvia, tipica produzione della tradizione locale e delle cui proprietà si parlerà durante workshop, fornite al progetto Basilicatё per le installazioni in programma in varie iniziative all’estero.



Durante i lavori, coordinati dalla vicepresidente Paesi e Radici Annalisa Romeo, sono previsti collegamenti web con emigranti salviani nel mondo. Infine l’evento si concluderà con degustazione di prodotto locali in compagnia del gruppo folk “I Salviani”