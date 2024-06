Anche quest’anno a Roma, in occasione della festività per San Pietro e Paolo, si è rinnovata la tradizionale “infiorata” per creare il grande tappeto che decora via della Conciliazione a San Pietro con tema la preghiera per la pace in vista del “Giubileo 2025”.

Erano oltre 250 i cosiddetti ‘infioratori’, che hanno lavorato nella notte tra venerdì e sabato scorsi, provenienti da tutto lo stivale e, per realizzare uno dei quadri, trentatré di questi sono arrivati anche da Rotonda(tra istituzioni, volontari della Pro loco, cittadini e rotondesi che vivono nella capitale).

“Siamo stati presenti a San Pietro per la terza volta - ci dice Giulia De Cristofaro, già vicesindaca e rieletta consigliera di maggioranza in attesa della nomina della Giunta - abbiamo lavorato fino ad oltre le 3 di notte tra venerdì e sabato sul tema della pace. È stato necessario l’impiego di una tonnellata e mezzo di sale colorato, che preferiamo ai petali di fiori per una questione di ecosostenibilità. Veniamo dal Parco Nazionale del Pollino è, chiaramente, la nostra è stata una scelta guidata dal rispetto per la natura. In proposito, abbiamo appunto adottato unicamente la tecnica del sale”.

La “Proloco RotondaEventi”, guidata dal presidente Massimo Desiderio, è stata tra le poche in Italia ad avere allestito il tappetto che va ad ornare la piazza assieme a quello centrale di Roma. Tra l’altro, i rotondesi avevano al seguito anche l’infioratore più giovane: Carlo, di appena 11 anni.

In totale i tappeti erano 10 e, oltre al ‘rotondese’, sono stati posati anche quelli di: Sardegna, Toscana, Veneto, Calabria, Puglia, Valle d'Aosta e tre del Lazio. Segnatamente, il tema lo assegna l’organizzazione che dà anche l’ok sul disegno che viene visionato in anticipo.

“È stata un’esperienza davvero molto emozionante - aggiunge De Cristofaro - trovarsi in Piazza San Pietro per noi è stato davvero un privilegio. Mi piace sottolineare quanto fossimo attrezzati, anche con gruppo elettrogeno e vettovagliamento. Come sempre, abbiamo dimostrato nei confronti delle altre Pro loco disponibilità e gentilezza, facendo degustare i nostri prodotti a tutti quelli delle altre regioni che erano impegnati nelle varie composizioni. E questo ha permesso si creasse anche un forte spirito di collaborazione e, non a caso, abbiamo ricevuto i complimenti per come abbiamo saputo interagire”.



L’evento è giunto alla undicesima edizione e la Pro loco di Rotonda, forte di una lunga esperienza maturata negli anni nello stendere i tappeti colorati in occasione della celebrazione del ‘Corpus domini’, ha anche ricevuto un riconoscimento “per la partecipazione e l’impegno profuso”, con la consegna di una targa dalle associazioni promotrici: Pro loco di Roma capitale e Unione nazionale pro loco d’Italia (Unpli).

Insieme con la Pro Loco di Roma Capitale, erano presenti le delegazioni dalla Basilicata (appunto, Rotonda, dalla Provincia di Potenza), dalla Campania (Paduli, Provincia di Benevento), dal Lazio (Ferentino, Provincia di Frosinone e Gallese, Provincia di Viterbo), dalle Marche (Fermignano, Provincia di Pesaro e Urbino), dalla Puglia (Serracapriola, Provincia di Foggia), dalla Sardegna (Tortolì, Provincia di Nuoro), dalla Toscana (Fucecchio, Provincia di Firenze) e dal Veneto (Pontelongo, Provincia di Padova).



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it